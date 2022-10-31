巴西大選｜前總統盧拉險勝博爾索納羅　呼籲和平與團結

巴西總統選舉第二輪投票結束，巴西高等選舉法院當地時間30日晚公布的統計結果顯示，前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）贏得大選，險勝博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。盧拉當選新一任巴西總統。



盧拉在勝利演說呼籲和平及團結，又稱巴西重返國際舞台。

巴西高等選舉法院數據顯示，在已統計完畢的98.81%的選票中，盧拉贏得50.83%有效選票，而博爾索納羅則獲得49.17% 。

在10月2日舉行的首輪投票中，盧拉獲得最多選票，得票率為48.43%，博索納羅排名第二，得票率為43.2%。

根據巴西總統選舉規則，第一輪投票中如沒候選人得票數過半，得票最多的2人進入次輪投票，次輪得票多的候選人當選巴西總統。

已成為候任總統的盧拉2023年1月1日宣誓就職，任期4年。

今次是巴西兩極分化最嚴重的一次選舉，極右翼現任總統博爾索納羅與左翼前領導人盧拉展開較量。

據報道，博爾索納羅的支持者藉28日巴西利亞一場宗教活動為他造勢。消息人士告訴路透社，高級選舉法院已在為博爾索納羅否定結果做準備。預料他可能煽動支持者反對投票結果。

巴西高等選舉法院統計數據顯示，2023年大選的註冊選民超過1.56億，約佔巴西總人口的72.6%，較2018年大選增長了6.1%。