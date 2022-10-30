巴西大選｜候選人晉身次輪投票前最後一場電視辯論　大打經濟牌

巴西前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）都未能在10月2日的總統選舉首輪投票中取得逾50%選票，第二輪投票30日舉行。他們28日進行投票前最後一次辯論，內容主要與經濟困難有關。



盧拉與博爾索納羅28日晚參加巴西環球電視台（TV Globo）舉辦的總統選舉辯論。

盧拉表示，再次承諾增加支出，以協助國內的貧窮人口。美聯社29日稱，他沒提出一個明確的計劃來概述他如何能實現這目標。

他批評博爾索納羅政府仍未提高最低工資、未能令它追上通脹率。他說博爾索納羅執政4年，最低工資的實際升幅沒1%，而目前最低工資的實際價值低於博爾索納羅就職時的最低工資實際價值。

博爾索納羅回應道，他承諾2023年將每月最低工資從229美元，增加至265美元；美聯社29日稱，博爾索納羅沒將這項承諾寫入向國會提交的2023年財政預算案中。他說經濟衰退伴隨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生，這妨礙政府提高最低工資，但國家的經濟活動正穩定下來。

他對盧拉說：「我們已做得比你想做的更好。我們準備起飛，我們現在擁有世上其中一個最好的經濟體。」

巴西總統選舉：圖為2022年10月27日，巴西總統博爾索納羅（中）在聖若昂－迪梅里蒂出席總統選舉的競選集會。（AP）

民調顯示，盧拉和博爾索納羅目前的支持率相差不大。環球電視台和《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo，暫譯）委託巴西福利亞民意調查公司（Datafolha）進行民意調查，結果於27日公布。結果顯示，盧拉在第二輪投票中的得票率或達53%，而博爾索納羅或為47%。

巴西銀行Modal （Modal bank）委託民調機構Futura Inteligência進行民意調查，結果於28日公布。結果顯示，博爾索納羅在第二輪投票中的得票率或達50.3%，而盧拉的得票率或為49.7%。