印度塌橋｜出事前影片揭青年橋上滋事　「狂搖猛踹」竟無人制止

印度古吉拉特邦（Gujarat）一條吊橋在當地時間10月30日傍晚倒塌，出事時橋上有數百人，估計他們大多墮河。最新消息是，死亡人數已增至逾100人。有印媒稱橋斷之時上方有多達600人。



事後也有人上載影片，指稱斷橋的原因是因為有一群青年在吊橋上瘋狂的搖晃，甚至是猛踹吊纜。

有人在Twitter上上載影片，網民指稱，橋之所以會斷裂，是因有人在上面瘋狂搖晃吊橋。片中可見一群年青人在走過橋時，突然在途中停下來，開始大力搖晃吊橋，甚至還用腳猛踹鋼纜與吊橋的接合處。

雖然這群人行為過份，但附近的人也僅是遠離他們，沒出言制止。

新華社31日引述印度報業托拉斯援引當地官員的話報道，事故發生在當地時間傍晚6點半左右，有方面對落水者的搜救工作正在進行。據現場目擊者講述，事發時橋面突然從中間斷裂，許多人落入河中，其中包括不少婦女和兒童。

+ 8

報道說，這座拉索橋位於莫比鎮（Morbi）默丘河（Macchu）上，已有大約百年歷史，最近經過修繕，於本月26日重新對公眾開放。這條橋全長230米，出事原因可能是橋面負荷超出橋梁承載能力。

多家印媒報道，吊橋5天前才完成維修，並重新開放供人使用。

古吉拉特邦內政部長桑加薇（Harsh Sanghavi）稱，已有70多人獲救並被送往醫院。他還說，大部份獲救的人已脫離危險。

他和衞生部長帕特爾（Minister Rishikesh）將起程前往意外現場視察。

▼現場影片顯示，塌下的吊橋扭曲成廢鐵一般：

印度總理莫迪（Narendra Modi）稱對這宗慘劇深感悲痛。

古吉拉特邦是莫迪的家鄉，事件發生時，他碰巧在古吉拉特邦進行為期3天訪問。

他已下令救援團隊進行緊急動員。

古吉拉特邦政府承諾為死傷者發放撫慰金。