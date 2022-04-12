印度出現「偷橋賊」整條橋偷走　村民高興廢橋終被拆才發現都是賊

印度警方日前搗破一批偷竊集團，拘捕了8人。但他們不是偷別的東西，而是「偷一座橋」，他們把一個被棄置多年的鐵橋解體後拿去變賣，正在村民感謝終於有人願意拆除一條無用廢橋時，才發現原來都是賊。



英國廣播公司（BBC）4月11日報道，指事發在上周5日，一班約4、5人的工作人員，連同州政府灌溉部門的一些人，駕着一台挖土機和拆卸工具，來到薩薩拉姆市附近的阿米亞瓦爾村（Amiyavar），開始動工拆卸一幢橋。

圖為4月10日，印度教徒報報道有關那橋正被拆除時的模樣。（The Hindu網頁截圖）

當地村民很高興，因為這座18米的鐵橋，在2000年左右已沒再運用。橋身日久失修，鐵早已生鏽。村民都改用另一條用混凝土建設的橋出入，這座鐵橋一直被廢棄在該地。而正好在這群人員前往該村數天前，村長才致函當局，要求清拆這條廢橋，因他曾目睹有牛甚至人的屍體卡在橋樑下的河流，發出惡臭。

當地村民就看着一群工人日以繼夜地工作，把廢橋逐步清拆至完成，沒有人懷疑他們的身分。直到鄰近村莊的人聽說橋終於被拆掉，有人致電當局查詢，才發現根本沒有批出拆橋工作。負責前來拆橋的灌溉部門人員，懷疑私下雇用工人清拆橋樑，把廢鐵拿去賣錢。

警方在拘捕的8個人中，包括了兩名灌溉部門官員、貨車司機，和廢品回收站的老闆，目前最少還有4個人在逃。警方起獲了一部挖土機、氣割炬、多個氣樽、一輛貨車和247公斤的金屬。

Bihar |60-feet long-abandoned steel bridge stolen by thieves in Rohtas district



Villagers informed some people pretending as mechanical dept officials uprooted bridge using machines like JCB & gas-cutters. We've filed the FIR:Arshad Kamal Shamshi, Junior Engineer,Irrigation dept pic.twitter.com/o4ZWVDkWie — ANI (@ANI) April 9, 2022

在印度盜取公共設施金屬變賣的事件很常見，在許多地方都有小偷會偷走水管、井蓋、甚至火車上的馬桶也不放過。在數年前印度鐵路公司宣布會翻新列車內的廁所，並表明會以鐵練鎖着金屬部分以防被偷走。

當然這情況不只印度，在美國、英國和其他歐洲地區也會發生，鐵路的設施經常會成為目標。