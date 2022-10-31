印度塌橋｜認未獲批文證明吊橋狀況良好　地方官：趁新年開放吧

印度古吉拉特邦（Gujarat）一條吊橋（suspension bridge）10月30日傍晚下午6時30分斷裂倒塌，出事時橋上有數百人，估計他們大多墮河。



最新消息是，死亡人數已增至逾141人。

愈來愈多有關意外背景公開，有指吊橋維修雖已完成，但未獲批文證明它狀況良好。

印度塌橋：2022年10月31日在印度西部古吉拉特邦莫爾比鎮倒塌的一座吊橋旁，乘橡皮艇的救援人員在默丘河中搜尋。這座有百年歷史的懸索橋30晚上倒塌到河中，數百人墮河，官員說尚有很多人在水中。 （AP）

位於莫比鎮（Morbi）默丘河（Macchu）這座經翻修的吊橋26日趁古吉拉特邦新年開放。莫比鎮官員扎拉（Sandeepsinh Zala）說：「它在維修工程完成後向公眾開放。但當地市政部門尚未就此出具大橋狀況良好證明。」

名為Oreva的公司被委託對吊橋進行維修。吊橋在3月起關閉，

橋樑26日「開放」後，不少民眾及遊客走到橋上遊覽和玩樂。有印媒稱橋斷之時上方有多達600人。

暫時未知，承辦商未獲批文，與吊橋忽然斷裂倒塌是否有關。

印媒引述一段在案發後被上載到網上的影片，顯示很多人在橋上蹦跳和奔跑，吊橋因此晃動。有分析稱，慘劇起因可能是橋面負荷超標。

有網民上載相信是在現場拍得的片段，稱斷橋的原因是一群青年在吊橋上瘋狂的搖晃，甚至是狂踹吊纜。

有人在Twitter上上載影片，網民指稱，橋之所以會斷裂，是因有人在上面瘋狂搖晃吊橋。片中可見一群年青人在走過橋時，突然在途中停下來，開始大力搖晃吊橋，甚至還用腳猛踹鋼纜與吊橋的接合處。

雖然這群人行為過份，但附近的人也僅是遠離他們，沒出言制止。

新華社31日引述印度報業托拉斯援引當地官員的話報道，事故發生在當地時間傍晚6點半左右，有方面對落水者的搜救工作正在進行。據現場目擊者講述，事發時橋面突然從中間斷裂，許多人落入河中，其中包括不少婦女和兒童。

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報道說，這座拉索橋位於默丘河（Macchu）上，已有大約百年歷史，最近經過修繕，於本月26日重新對公眾開放。這條橋全長230米，出事原因可能是橋面負荷超出橋梁承載能力。

多家印媒報道，吊橋5天前才完成維修，並重新開放供人使用。

古吉拉特邦內政部長桑加薇（Harsh Sanghavi）稱，已有70多人獲救並被送往醫院。他還說，大部份獲救的人已脫離危險。

他和衞生部長帕特爾（Minister Rishikesh）將起程前往意外現場視察。

▼現場影片顯示，塌下的吊橋扭曲成廢鐵一般：

印度總理莫迪（Narendra Modi）稱對這宗慘劇深感悲痛。

古吉拉特邦是莫迪的家鄉，事件發生時，他碰巧在古吉拉特邦進行為期3天訪問。

他已下令救援團隊進行緊急動員。

古吉拉特邦政府承諾為死傷者發放撫慰金。