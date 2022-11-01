梨泰院人踩人｜網傳「頭戴兔子耳朵男」　率先高喊向前推引發意外

梨泰院發生嚴重人踩人事件，造成最少155人死亡。韓國傳媒報道，網上開始廣泛流傳一名「頭戴兔子耳朵」的男子，在現場率先高喊「向前推」，懷疑是引發事件的元兇。警方正收集現場多個閉路電視調查。



韓國《東亞日報》報道，各社交平台開始討論踩踏事件發生的經過，有多人目擊指有一名「頭戴兔子耳朵」的男子，在事故發生前高喊「向前推」，煽動其他人同樣向前推引發意外。

有網友在Naver Cafe討論區上表示，一名20多歲，燙髮並頭戴兔子耳朵的男子，在高叫「向前推」後，身邊約5至6位的朋友亦同時大叫「向前推」。現場出現「向前推」的聲音此起彼落，前方的人開始摔倒。

有在現場的韓國Youtuber，在其頻道上亦表示本來現場是大叫要人快讓開，但因有人大叫向前推，而變成真的向前推，引發了意外。該Youtuber批評指「5、6人殺了150多人」。

網絡上亦開始出現要嚴懲這數人的聲音，不過亦有網友告誡指，現場不只一個人頭戴兔子耳飾，要避免出現獵巫抓錯別人。

多個媒體亦報道了此事，警方發表聲明，正透過42家電視台及現場共52個單位拍攝到的和閉路電視映像進行分析，調查具體情況。