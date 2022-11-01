梨泰院人踩人｜遇意外急症醫生四自保建議　跌倒「攣弓蝦米」求生

韓國首爾梨泰院上周六（29日）晚上，慶祝萬聖節活動時發生人踩人意外，遇難人數增至155人。香港急症科醫學院前院長蕭粵中今日（1日）在電台節目指出，如不幸遇上人踩人意外，有四項自保建議，包括身處人多聚集的場地，應先考慮撤離路線，並靠兩邊移動，雙手或背包需放在身前，保留胸腔呼吸的空間；若不幸跌倒則保持「攣弓蝦米」式的側躺姿勢。他亦建議市民可學習心肺復甦法，在緊急情況下能幫助他人。



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遇難者死因為創傷性窒息 頭部腹部呈現腫脹

蕭粵中表示，根據意外相片推斷，遇難者死因是創傷性窒息，估計事故發生時，遇難者因受到外力擠壓，以致胸腔無法擴張，難以吸入空氣至肺部，最終窒息死亡。

至於遇難者的頭部及腹部呈現腫脹，他解釋因受到擠壓時，頭部血液無法向下流動，以致頭部腫脹及眼白爆紅筋。其後遇難者被搬出後，血液則迅速流向受傷的內臟，即內出血，以致腹部同樣腫脹。

香港急症科醫學院院長蕭粵中。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

遇人踩人意外四項自保建議

建議一︰先考慮撤離路線、靠場地兩邊移動

蕭粵中建議，若市民參與人多聚集的活動，要保持警戒性。若注意到場地未能容納現場人數，需保持鎮定，避免造成恐慌引發人踩人事故；亦需留意可撤離的路線，靠向場地的兩邊，或經橫街後巷緩慢離開。但不贊成逆行或加速離去，認為反而有機會跌低，或推開其他在場人士，最終釀成意外。

建議二︰雙手或背包需放在身前

若現場並無撤離路線，他建議應隨著人流緩慢向前移動，注意前方地面的障礙物，避免跌倒。同時雙手或背包需放在身前，形成空間讓胸腔起伏，避免事故發生時難以呼吸。

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建議三︰不幸跌倒則保持「攣弓蝦米」式側躺姿勢

若不幸跌倒，蕭粵中則建議盡量打側身，雙手抱頭及屈膝，即「攣弓蝦米」的側躺姿勢。雖然在擠壓下，肋骨無可避免或會受傷，但此姿勢能保留空間呼吸。

建議四︰學習心肺復甦法協助傷者

如沒有受傷，事故發生後應否將拉出傷者，他表示此舉有助傷者呼吸，惟當時若傷者不幸已斷氣，則需即場以心肺復甦法協助。他期望市民可學習心肺復甦法，認為在緊急情況下可幫助他人。