俄烏局勢｜基輔受襲斷水斷電　居民街上排隊取水

俄羅斯10月31日發射導彈及無人機，大規模襲擊烏克蘭關鍵基礎設施。烏克蘭首都基輔（Kyiv）多戶斷水斷電，大批民眾須在街上排隊取水。



英媒報道，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，目前當地仍有四成住戶斷水，270,000 戶斷電。基輔市內街燈熄滅，電車亦已暫停服務，當局加派巴士維持交通。大批居民在街上排隊輪候，等待從泵站取水。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，相關電力及供水設施已在修復當中，並已敦促當地居民節約用電。他又稱，俄羅斯導彈並未摧毀「烏克蘭的生存意志」。

俄方聲稱襲擊針對烏克蘭的軍事控制及能源系統，所有目標均被擊中。烏方則表示，擊落了俄方發射的55枚導彈中的45枚，全國10個地區中共18個設施受襲，共 13 人受傷。

除基輔外，受影響地區包括利沃夫（Lviv）、扎波羅熱（Zaporizhzia）及哈爾科夫（Kharkiv）等地。

俄羅斯10月31日發射逾50枚巡航導彈攻擊烏克蘭。烏方稱，攻擊針對烏能源設施，一度造成首都基輔八成居民停水，部份地區停電。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同日表示，這次大規模襲擊是對烏克蘭30日攻擊黑海艦隊的報復。