普京否認計劃在烏克蘭使用核武　稱出兵前沒知會習近平

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月27日表示，莫斯科方面無意向烏克蘭使用核武，並稱俄軍2月底出兵烏克蘭之前，沒有知會中國國家主席習近平。



美聯社及半島電視台（Al-Jazeera）報道，普京在瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Club）發表講話時，指自己早前稱準備使用所有可行方法保衛俄羅斯的說法，並不等於準備使用核武，而是回應西方國家可能動用核武的言論。

普京認為無論在政治及軍事上，都沒有向烏克蘭發動核攻擊的需要。

另外普京亦稱俄中兩國關係處於史無前例的水平，形容習近平是親密的朋友。兩國在俄羅斯入侵烏克蘭之前，曾簽署無上限夥伴關係協定，而普京亦到北京出席冬季奧運開幕禮，不過他在瓦爾代國際辯論俱樂部的講話中透露，自己當時沒有向習近平提及出兵計劃。

對於俄羅斯在入侵烏克蘭之後遭到西方國家杯葛和制裁，普京強調俄羅斯不是西方的敵人，亦從來沒有對歐洲或美國有惡意企圖，不過俄羅斯同時會容許亞洲的夥伴開發能源，同時呼籲華府敦促烏克蘭回到談判桌。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）其後回應普京的言論，指對方的內容毫無新意，而且沒有迹象顯示普京有意改變包括烏克蘭在內的戰略立場。