美國中期選舉︱參議院選舉：支持率比黨友還要低　拜登被指累街坊

美媒11月1日稱，4個民調顯示，美國總統拜登（Joe Biden）在部份州份的支持率比當地的民主黨參議員候選人低。民主黨候選人被共和黨人用與拜登有關的選舉廣告攻擊，拜登所得負面評價或會連累黨友選情。



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美國《政治報》（Politico）11月1日稱，《紐約時報》與美國西恩納學院（Siena College）的4個民調顯示，民主黨參議員候選人的支持率遠遠領先於拜登的支持率。

報道指，民調顯示民主黨人仍有機會取得參議院的多數席位；民主黨與共和黨在佐治亞州（Georgia）及內華達州（Nevada）的參議院選戰中陷入僵局，民主黨在亞利桑那州（Arizona）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的參議院選戰中稍微領先。

內文稱，民調結果中最令人意想不到的事情是，它們反映民主黨參議員候選人於數個州份的支持率領先拜登支持率的幅度有多大。

美國中期選舉2022：圖為2022年10月29日，美國民主黨籍賓夕法尼亞州參議員候選人費特曼在坦普爾大學發表演說。（AP）

拜登在亞利桑那州的支持率是36％，比民主黨籍亞利桑那州參議員候選人凱利（Mark Kelly）的支持率低15個百分點。

他在佐治亞州的支持率比民主黨籍佐治亞州參議員候選人沃諾克 （Raphael Warnock）低10個百分點。

拜登在內華達州的支持率比民主黨籍內華達州參議員候選人馬斯托（Cortez Masto）低9個百分點。

他在賓夕法尼亞州的支持率比民主黨籍賓夕法尼亞州參議員候選人費特曼（John Fetterman）低7個百分點。

《政治報》11月1日稱，在眾議院選舉中，民主黨眾議員候選人在各州的支持率較有可能與拜登的支持率趨於一致，因為在眾議院選舉中，環境發揮更大作用，而且資金比較不足的候選人本身的影響力較小。

美國中期選舉2022：圖為2022年10月22日，美國民主黨籍內華達州參議員候選人馬斯托（中）在拉斯維加斯出席競選集會。（AP）

拜登可能累街坊

另一間美媒觀察到的情況，也與《政治報》的報道內容有呼應。它11月1日稱，民調顯示，拜登的支持率一直低於50%。在所有關鍵州份中，拜登的支持率常遠低於這水平；而他的支持率低，可能會連累各州的民主黨籍參議員候選人。

報道指，在亞利桑那州、佐治亞州、內華達州、新罕布什爾州（New Hampshire）、俄亥俄州（Ohio）、賓夕法尼亞州、威斯康星州（Wisconsin）等關鍵州份，選民對民主黨候選人的負面評價正增加，因為共和黨人用一連串與拜登有關的選舉廣告來攻擊民主黨籍候選人。

美國中期選舉2022：圖為2022年10月29日，美國總統拜登在特拉華州為中期選舉提前投票。（AP）

內文提及，但選民也對關鍵州份的共和黨籍參議員候選人有負面的評價，民調顯示，在大部份情況下，選民對民主黨籍候選人的評價，比他們對共和黨籍候選人的評價更正面。報道指，在這些關鍵州份中，大量選民認為共和黨籍參議員候選人極端及不稱職。

根據這間美媒及其他媒體的民調結果，對關鍵州份的幾乎所有共和黨參議員候選人持負面評價的選民，比對他們持正面評價的選民多。