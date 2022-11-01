美國中期選舉︱美國知名大學遭控種族歧視　最高法院審查是否違憲

美國最高法院10月31日開始審理美國大學是否可將種族列為入學審核的考慮因素，以及這做法是否違憲。美國11月8日舉行中期選舉，與入學種族考量有關的問題，成為選舉期間的關鍵議題。

由保守派社運人士創立的組織「學生支持公平招生」（Students for Fair Admissions）2014年入稟法院，挑戰哈佛大學（Harvard University）和北卡羅來納大學查珀爾希爾分校 （University of North Carolina at Chapel Hill）將種族列為入學審核考慮因素的做法。

美聯社11月1日稱，這些大學希望透過這些招生方式，尋求保持學生群體的多元化。他們將種族列為入學審核考慮因素的做法，與美國的「 平權行動」（Affirmative action）有關。這措施旨在讓少數群體或弱勢群體得到優待，避免他們在教育方面受到不公平對待、從而達到各族群都享有平等權利的目標。

美國最高法院10月31日開始審理這案件，以裁定將種族列為入學審核考慮因素的做法是否違憲。最高法院共有9名大法官，美聯社11月1日稱，對於大學將種族列為入學審核考慮因素的做法，最高法院的6位保守派大法官都已表達他們的疑慮。3名自由派大法官則為大學的做法辯護。

代表美國政府的副檢察長普雷洛加（Elizabeth Prelogar）表示，取消具有種族意識的大學生招生方式，會產生「不穩定」效果，導致在全國最嚴格篩選學生的學校中，黑人和拉丁裔學生的人數暴跌。

美聯社11月1日稱，預料美國最高法院在2023年春季後期前，不會對這案件作出裁決。