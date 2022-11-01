巴基斯坦總理籲鞏固巴中戰略合作夥伴關係

巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）日前在首都伊斯蘭堡的總理府接受中國媒體聯訪。在接受中國媒體聯合採訪時表示，他十分期待訪問中國，期待進一步鞏固巴中兩國全天候戰略合作夥伴關係。



他稱，巴中兩國攜手邁向共同繁榮與進步，必將造福本地區乃至全世界。

應國務院總理李克強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲11月1日起對中國進行正式訪問。

夏巴茲表示，能夠在中國共產黨第二十次全國代表大會舉行後訪華，他倍感榮幸、深受感動，這充分顯示了巴中兩國牢固的鐵桿友誼。他十分期待訪問中國，期待進一步鞏固兩國全天候戰略合作夥伴關係，深化兩國全方位各領域合作，擴大兩國貿易往來。

夏巴茲祝賀習近平當選中國共產黨第二十屆中央委員會總書記。他表示，過去十年來，在習近平總書記的領導下，中國取得了舉世矚目的成就。夏巴茲說，習近平總書記作出了「中國發展離不開世界，世界發展也需要中國」這一具有全面和深刻含義的論斷。這表明，中共二十大向世界傳遞了一個非常明確的訊息，即中國的發展不威脅任何國家，中國真誠地與世界各國交往，以和平方式促進世界共同繁榮進步。

夏巴茲表示，中國共產黨自1921年成立以來，能在短短百年間帶領中國人民將一個積貧積弱的國家發展成為富強、繁榮與進步的大國，使數億人口擺脫絕對貧困，實現國家工業、農業轉型和高科技領域的巨大發展，取得各領域的卓越成就，在歷史上很難找到相同例子。

回憶起1981年首次訪華的經歷，夏巴茲說，儘管當時在中國的街頭汽車很少見，但他向時任巴基斯坦駐華大使堅定地表示，中國正在邁向成功之路，因為他看到了中國政府在保障人民糧食供給、提高教育和醫療設施的投入方面付出的巨大努力。2017年再次訪華時的所見所聞印證了他的論斷，中國以驚人的速度實現了開放發展。

夏巴茲認為，中國發展的奇跡正是來自中國共產黨的偉大遠見與思想，以及中國人民辛勤工作、誠實守信的良好品德。中國共產黨為中國人民提供了健康、教育、就業的便利和實現成功人生的機會。

夏巴茲表示，他相信「有志者事竟成」的格言。他執政地方時期因大力推動發展建設而創造的「夏巴茲速度」，原型正是來源於中國發展模式。他認為，巴方必須研究、學習中國的發展模式，在創新研究以及現代化科技領域加大投入。夏巴茲說：」中國的發展模式是巴基斯坦學習的榜樣。」

談到中巴經濟走廊，夏巴茲說，巴方從走廊合作中受益匪淺，走廊建設改變了巴基斯坦缺電的舊面貌，大幅提升了全巴道路的通達性，「合爾到卡拉奇的行車距離從20多個小時縮減到了12個小時以內，這是一個巨大的變化」。

夏巴茲表示，他期待此次訪問期間與中方探討在太陽能、風能、水電等可再生能源項目方面的合作，進一步擴展走廊的作用。巴方將進一步完善投資機制，為中企投資巴基斯坦提供政策便利。

夏巴茲還向為幫助巴受洪澇災害影響民眾而慷慨解囊的中國政府、企業和人民表示感謝。他說，洪災對巴道路、橋梁及農作物等造成巨大破壞，當前巴方正處在災後重建階段，誠邀中國企業在巴道路橋樑、基礎設施、小型水壩等重點項目上投資建設，攜手巴方，參與災後重建。