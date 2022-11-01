巴基斯坦總理訪華　稱冀擴大與中國貿易和投資關係

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）11月1日展開上任後的首次訪華之旅。他10月31日在《環球時報》撰文，指巴基斯坦希望擴大與中國的貿易和投資關係。



夏巴茲·謝里夫10月31日在《環球時報》發表題為《巴中友誼——信任與愛始終不渝》的文章。

他在文中稱，中國是巴基斯坦最大的貿易和投資夥伴，巴方希望通過充分發揮巴中自由貿易協定第二階段議定書的作用和加強產業合作來加深雙方的夥伴關係，巴基斯坦可成為中國的製造業基地，成為中國工業和供應鏈網絡的延伸。

他指在工業、農業現代化、基建設施、綠色能源和數碼經濟等領域，巴基斯坦為中國企業提供頗具吸引力的投資機會。他說在農業互補的基礎上，兩國可加快雙邊合作，促進農業企業化、高效用水、雜交種子和高產作物開發、建立冷庫鏈，這種合作對於解決與糧食安全有關的共同關切具有更加重要的意義。

他表示，巴基斯坦將重點放在電子商務、科技園區和智能城市建設上，巴方讚賞中國科技的迅速進步，願與中國擴大在量子計算、機械人、人工智能、大數據等新興和智能技術領域的合作。

他稱巴基斯坦是「一帶一路」倡議最早的合作夥伴，巴方還積極支持中國國家主席習近平提出的全球發展倡議，該倡議與「一帶一路」倡議相輔相成，有助於落實聯合國2030年可持續發展目標，作為一個重要夥伴國家，巴基斯坦期待與中國共同努力，實現全球發展倡議目標。他指中巴經濟走廊作為「一帶一路」倡議的旗艦項目，在短短幾年時間內為巴基斯坦社會經濟發展注入新的活力。

夏巴茲·謝里夫表示，巴方致力於進一步加深兩國關係，繼續在核心問題上互相支持，繼續為促進地區和平與互聯互通作出努力，逐步將巴中全天候戰略合作夥伴關係推向信任和密切合作的新高度。

他稱對巴基斯坦來說，對華關係是外交政策的基石；在中國，巴基斯坦被稱為「巴鐵」，意為「鐵桿」兄弟；在其他地方，巴中關係因其獨特的堅毅、始終不渝的堅持和深厚的信任而廣受讚賞。他指對巴基斯坦人來說，兩國人民之間的兄弟情誼有更深刻的本質，它超越國家間關係的一般準則，將雙方團結在一種永恒的關係中。