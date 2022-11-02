梨泰院人踩人｜日本節目「重演」出事前情境　肇禍關鍵：斜坡陡度

韓國首爾梨泰院10月29日發生人踩人慘劇，置身現場的痛苦與恐懼令人難以想像。日本《全日本新聞》在節目中嘗試重現意外現場極度擠逼的情況，指出出事的關鍵在於窄巷斜坡的斜度。



《全日本新聞》10月31日以《災難發生的原因是什麼？重演154死的人踩人現場（編按：迄今死亡人數增至156）》為主題進行報道。

電視節目製作單位製造一個傾斜度約10%（5.7度）的1平方米斜坡，在上面擺放9個人型模特兒。此外主持人在鏡頭前踏上僅1平方米大小斜坡，重現身在1平方米內與10人擠在一起的情況。

專家研究結果顯示，1平方米內如有逾10人，就有可能出現「人踩人」的情況。根據韓國消防當局分析，每平方米內擠滿20人。

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主持人稱，雖然觀眾從電視熒幕看，或會覺得斜坡斜度並不大，但倘實際站上去，便可發現它比想像中陡，人稍微傾斜，都有可能往一旁跌倒。

製作單位用來進行示範的人型模特兒體型偏瘦；身在出事現場的人身形會更大一些，此外，發生意外時天氣寒冷，人們所穿衣物較厚，也會導致他們可移動的空間更少。

主持人稱，身在人海中，在這樣的情況下完全看不到自己雙腳，不管往哪個方面移動覺得很可怕。在這情況下，人群中只要有一人彎腰或跌低，人與人之間失去互相支持的力量，身邊人就會發生類似骨牌效應，連環跌倒並互相擠壓，引發人踩人意外。