梨泰院人踩人｜留學生指慘劇發生：和韓國人這種文化有關

韓國梨泰院發生155人死亡的萬聖節推擠事件，從台南前往當地遊學的台灣學生「阿奔」表示，當天他也曾前往現場，下午5點多看現場人實在太多，就離開返家。



誰知道沒多久就出事，還是看到台灣的朋友在網上討論，才發現出大事。

一群在當地留學的學生討論，認為意外發生多少與韓國人的文化有關。

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韓國留學生在網上討論這起意外，大家都相當難過，他們指出，韓國人在萬聖節習慣前往梨泰院，就像是台北人跨年要去101大樓前，或是日本人萬聖節要去涉谷一樣，都是長久以來約定俗成的慣例。

當晚並沒有特別舉辦什麼活動，只是年輕人都喜歡做萬聖節裝扮後，前往當地飲酒、用餐，由於沒有任何的「主辦單位」，不像台灣如果主辦大型活動，就會提交給政府相關的人流與交通管制計畫，因為疫情解封、太多人進入該區，才會發生駭人的意外。

阿奔表示，其實每年萬聖節梨泰院當地都會擠進很多人，過去也曾經發生過人群太多推擠受傷的意外，所以29日當晚意外發生時，一開始大家還以為只是人群推擠，沒想到後來竟然有那麼多人死傷；他當晚也曾跟朋友前往，後來自行離開，台灣的朋友看到新聞，擔心他的安危，透過網路詢問，才知道還好早就離開現場。

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台南的韓國留學生lulu表示，會發生意外可能與韓國人的文化脫了不關係，韓國的社會與日本有點類似，很講究尊卑、長幼，而且不論做什麼事都喜歡「一群人一起」，例如在同一個辦公室裡的同事，平常喝酒、玩樂都要在一起，如果前輩叫你去你不到，就犯了大忌，會被歸類為不合群、奇怪的人。

如果萬聖節當天大家都去梨泰院喝酒，你卻嫌現場人太多要走，幾乎是不太可能在韓國人身上發現，也可能是因為這樣的民族性、社會文化，造成當晚明明現場人暴多，還是有人要擠進去湊熱鬧。

經常前往韓國追星、參加演唱會的台南「小玉子」也分享經驗，演唱會人多的時候，經常會感受到韓國人很會推擠，與台灣人及日本人不太一樣，韓國人大多人高馬大，而且個性比較強，遇到推擠就會推回去，在台灣或日本參加演唱會時，就覺得大家都很客氣，不會推來推去，「不知道是不是這樣的原因，再加上當晚很多人都喝了酒，情緒高漲情況下會更難控制」。

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