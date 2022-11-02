柏斐文稱非法移民入侵英國挨批

英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）稱非法移民穿越英倫海峽（English Channel）抵達英國的行為是在入侵南部海岸後，她11月1日因此番言論遭受抨擊。



南部多佛爾港（Port of Dover）一間移民中心10月30日遭投擲汽油彈，造成2人受傷。66歲疑犯在投擲汽油彈後自盡身亡。警方11月1日稱反恐警察正領導調查，但未把事件列為恐怖主義襲擊。

警方稱：「顯而易見的是，這種卑鄙的罪行是具針對性且可能由某種形式、充滿仇恨的不滿所驅動，儘管這可能未必達到恐怖主義的門檻」。

在移民中心發生汽油彈攻擊後翌日，柏斐文31日在國會形容乘坐小船穿越穿越英倫海峽的移民是在入侵南部海岸，又稱「非法移民已失控」。

內政部國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）接受天空新聞採訪時對柏斐文的說法表示拒絕，稱自己從不會妖魔化到英國追求更好生活的人。首相辛偉誠（Rishi Sunak）1日也告訴內閣，英國將一直是一個富有同情心且熱情好客的國家。

工黨影子內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）則批評，在發生汽油彈攻擊後的隔天，「任何認真看待公共安全或國家安全的內政大臣都不會使用這種高度煽動性的語言」。