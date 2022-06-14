英國遣送避難移民到盧旺達　中國外交部批推卸責任

英國與非洲國家盧旺達（Rwanda）達成1.2億英鎊的協議後，把尋求庇護者從英國送往盧旺達的第一個班機6月14日起飛。中國外交部和聯合國批評英方做法。



英國和盧旺達達成協議，把部分來自非洲內陸國家、從歐洲坐小船穿越海峽抵英的移民送到盧旺達後，英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）14日告訴天空新聞（Sky News）：「我們預計今天稍後派遣班機。我無法具體說明機上會有多少人，重要的是，我們建立起原則。」這部飛機會從倫敦機場出發，盧旺達首都基加利（Kigali）降落。

卓慧思稱：「飛機上會有移民，他們這次不搭，也會搭上下一個航班，因為我們決心破除駭人聽聞的人口販運模式。」

英國非法移民：某些從英國送往盧旺達移民抵達首都基加利後會入住霍爾馬克公寓。圖為6月10日，相關人員搬新家具到霍爾馬克公寓。（AP）

中國與聯合國批評

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）13日形容這項協議「全錯」。中國外交部發言人汪文斌14日亦表示，英國把弱勢群體甩給他國的行為令人心寒，而且英方此舉違反聯合國難民公約精神，是在逃避自身的國際義務。

根據澎湃新聞，汪文斌14日主持例行記者會時稱，英國一向以人權捍衛者自居，動輒借人權問題，對別國事務說三道四，但是當英方自身面臨難、移民問題的時候，卻無視其一貫標榜的人權標準和人道主義，推卸自身責任，試圖把尋求庇護者外包了事。

汪文斌又指，英方在人權問題上盤算的只是讓別人做什麼，而非自己要怎麼做，英政府應收回在人權問題上的傲慢和虛偽，採取行動認真回應國內外的批評質疑聲音。