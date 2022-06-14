英國遣送避難移民到盧旺達　中國外交部批推卸責任

撰文：洪怡霖
出版：更新：

英國與非洲國家盧旺達（Rwanda）達成1.2億英鎊的協議後，把尋求庇護者從英國送往盧旺達的第一個班機6月14日起飛。中國外交部和聯合國批評英方做法。

英國和盧旺達達成協議，把部分來自非洲內陸國家、從歐洲坐小船穿越海峽抵英的移民送到盧旺達後，英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）14日告訴天空新聞（Sky News）：「我們預計今天稍後派遣班機。我無法具體說明機上會有多少人，重要的是，我們建立起原則。」這部飛機會從倫敦機場出發，盧旺達首都基加利（Kigali）降落。

卓慧思稱：「飛機上會有移民，他們這次不搭，也會搭上下一個航班，因為我們決心破除駭人聽聞的人口販運模式。」

英國非法移民：某些從英國送往盧旺達移民抵達首都基加利後會入住霍爾馬克公寓。圖為6月10日，相關人員搬新家具到霍爾馬克公寓。（AP）

中國與聯合國批評

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）13日形容這項協議「全錯」。中國外交部發言人汪文斌14日亦表示，英國把弱勢群體甩給他國的行為令人心寒，而且英方此舉違反聯合國難民公約精神，是在逃避自身的國際義務。

根據澎湃新聞，汪文斌14日主持例行記者會時稱，英國一向以人權捍衛者自居，動輒借人權問題，對別國事務說三道四，但是當英方自身面臨難、移民問題的時候，卻無視其一貫標榜的人權標準和人道主義，推卸自身責任，試圖把尋求庇護者外包了事。

汪文斌又指，英方在人權問題上盤算的只是讓別人做什麼，而非自己要怎麼做，英政府應收回在人權問題上的傲慢和虛偽，採取行動認真回應國內外的批評質疑聲音。

Decathlon宣布停止在法國北部賣獨木舟　防移民划艇到英國【英國貨車39屍案】客死異鄉　揭露非法移民投奔自由國度的悲歌英內政大臣盧綺婷被指有目標驅逐加勒比海移民　在野黨呼籲下台【倫敦大火】難民、移民天堂變煉獄　告別通話：「媽媽，感謝你」
英國
移民
移民政策
難民
歐洲難民潮
你可能感興趣