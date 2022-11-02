梨泰院出事前四小時警接79通電話未行動　尹錫悦下令全面調查

第一通電話發生在事發四小時前，10月29日傍晚6時34分。民眾向警方通報說：「梨泰院漢密爾頓酒店旁邊的衚衕太擁擠……感覺要被壓死了……都沒有人管制。」晚上8時零9分開始到10時11分，警方連續接到電話稱：「人太多，亂成一團，有些人摔倒，有些人受傷，我覺得警察應該來管制一下。」

韓國首爾梨泰院踩踏事故發生四小時前，警方接到79通電話，卻沒有立即採取行動的消息傳開後，遭到輿論痛批。對此，韓國總統尹錫悦下令展開全面調查，而韓國警察廳長等行政首長則向國民公開道歉。



作者：《聯合早報》首爾通訊員姜貴瑛

韓國警方星期二（11月1日）公開事發前民眾撥打的11通電話內容。第一通電話發生在事發四小時前，10月29日傍晚6時34分。有民眾向警方通報說：「梨泰院漢密爾頓酒店旁邊的衚衕太擁擠……感覺要被壓死了……都沒有人管制。」

接着，晚上8時零9分開始到10時11分，警方連續接到電話稱：「人太多，亂成一團，有些人摔倒，有些人受傷，我覺得警察應該來管制一下。」

報警的人不僅詳細描述了梨泰院人流太大的危險情況，在慘案發生一小時前，甚至民眾提議「快來讓民眾單方面通行」。而且11通電話中，共9次提到了「踩踏」。

韓國總統尹錫悦1日上午召開國務會議前，聽取警方提交的112起報警內容後，指示「徹底查明真相，以免出現任何疑惑。」

然而，韓國SBS電視新聞報道，從當天晚上6時到10時，警方接到的電話不只11通，共計79通。儘管警方強調，事發當天在梨泰院部署了137名警力，但這些人員並沒有到現場守護民眾的安全。

對此，韓國警察廳長尹熙根1日召開記者會鞠躬道歉，坦承意外當晚的人流控管「不適當」，處理電話報案的反應不足，對於這起事件感到「沉重責任」。

將設獨立機構展開嚴查

尹熙根承諾會進行高強度的內部調查，調查現場的反應能力、對報案的因應能力、以及各級人員的行動是否適當，他也宣佈國家警察廳將設立獨立機構展開透明、嚴格的調查追責。

韓國行政安全部長李祥敏1日也表示，國家對人民的安全負有無限責任。「作為事故主管部門的首長，我在此向人民致以深深的歉意。政府向人民保證，將以此次慘禍為教訓，全力做好善後和調查工作，以防止類似大規模傷亡事故重演。」

韓國梨泰院人踩人：韓國總理韓悳洙2022年11月1日在首爾韓國新聞中心就梨泰院踩踏事故與外國媒體記者座談。（AP）

五名伊朗人遇難

據韓國中央災難安全對策本部通報，截至11月1日晚上6時，踩踏事故已造成156人死亡、157人受傷，其中33人傷勢嚴重。

另外，在26名外籍遇難者中，伊朗人最多，達五人。伊朗外交部發言人卡納尼當地時間10月31日召開記者會譴責說：「不幸的是，在此次事故中有五名伊朗人喪生。如果韓國政府知道管理方法的話，就應該管理好萬聖節活動。希望韓方妥善處理問題。」

韓國政府官員1日說，總統尹錫悦將於下周舉辦官民聯合會議，除了探討悲劇發生原因之外，也會根據他國案例吸取教訓，以加強安全措施。