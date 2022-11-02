港大前校長王賡武：中美不太可能因地緣政治利益開戰　憂台灣問題

資深歷史學者王賡武教授說，美國清楚知道中國在海上不會對美國構成威脅，中國只是捍衛自己的海岸線，中美沒有任何理由因為海洋而發生戰爭。「中國人不會發動戰爭，因為他們知道他們處於弱勢；美國人不須要發動戰爭，因為他們很強大。」



俄羅斯發動烏克蘭侵略戰，引發亞洲也可能發生戰爭的擔憂，學者認為中美不太可能因為爭奪地緣政治利益而在亞洲發生戰爭，但台灣問題可能導致東北亞緊張局勢持續升級。

資深歷史學者王賡武教授星期二（11月1日）在《海峽時報》主辦的首屆亞洲未來峰會（Asia Future Summit）上說，當今的地緣政治利益主要是海洋控制權，美國清楚知道中國在海上不會對美國構成威脅，中國能做的只是捍衛自己的海岸線，所以中美沒有任何理由因為海洋而發生戰爭。

王賡武（左）是知名歷史學家及香港大學第十一任校長，圖為他與妻子合照（HKU eConnect網站）

「中國人不會發動戰爭，因為他們知道他們處於弱勢；美國人不須要發動戰爭，因為他們很強大。」

王賡武認為，台灣是中美唯一可能發生戰爭的原因，而台灣問題並不屬於傳統的地緣政治範疇。他說：「對中國來說，台灣是它的一個省份；對美國來說，台灣是它控制亞洲海洋的一個節點。出於這個原因，美國人不會放手台灣，這是我們須要擔心的，因為可能出現誤判……美國人不須要為台灣發動戰爭，但可以讓台灣愈來愈依賴美國，讓中國拿不下台灣。在這種情況下，我們未來幾年、甚至幾十年，會面對越來越緊張的局勢。」

美分析師：依賴進口糧食中國不具備發動戰爭條件

美國軍事戰略分析師魯特瓦克（Edward Luttwak）也認為，中國不具備發動戰爭的條件，因為中國糧食依賴進口，畜牧業尤其依賴進口大豆。

「如果中國發動戰爭，他們三個月內就必須宰殺大部分的牲畜。他們的蛋白質供應可能可以維持幾天、幾週或幾個月，之後就沒有了。」

魯特瓦克還說，中國的一胎政策也使它不具備發動地面戰的條件。「當一個國家的士兵大多是獨生子時，我認為這個國家不會輕易發動戰爭。」

中美緊張局勢是近年國際輿論熱話，圖為美國總統拜登10月28日在一場晚宴上發表講話（AP）

中國全球化智庫理事長王輝耀認為，要避免戰爭，最好的做法是擴大貿易往來，加強國與國之間的相互依賴，而中國重視與區域國家加強經濟合作，也不希望與全球供應鏈脫鉤，意味着中國並不希望發生戰爭。

論壇現場觀眾則似乎比較悲觀。約60名觀眾參與的即時民意調查顯示，63.2％現場觀眾認為亞洲未來五年可能發生戰爭，36.6％認為不可能。多達85.7％認為戰爭可能發生在東北亞，涉及中國大陸、台灣、美國和日本。84.5％現場觀眾認為，如果中美發生戰爭，東盟（ASEAN）應保持中立。

本文獲《聯合早報》授權轉載

