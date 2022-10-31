中美外長通電新聞稿重點各異：北京籲停止打壓　華府強調溝通管控

中國外長王毅與美國國務卿布林肯通話，中國外交部稱，雙方就烏克蘭等問題交換了看法。



中國外交部稱，2022年10月31日，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話，就當前及今後一段的中美關係交換了意見。

王毅指出，推動中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待。美方應停止對華遏制打壓的做法，不要爲兩國關係製造新的障礙。美方出台對華出口管制新規，限製對華投資，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害中方正當權益，必須予以糾正。

外交部稱布林肯錶示，世界期待美中合作。美方願就下階段美中關係同中方保持溝通，開展合作，探討兩國關係的基礎。

外交部稱，王毅在談及烏克蘭局勢時強調，各方應保持克制，冷靜決斷，加大外交努力，避免局勢進一步升級甚至失控。只要有一綫希望，就不能關閉談判的大門；只要有百分之一的可能，就要爲和平付出百分之百的努力。

美國方面則稱，二人討論兩國需保持開放的溝通渠道及負責任地管控中美關係。

美國國務院消息，雙方討論了兩國需保持開放的溝通渠道和負責任地管理中美關係的必要性。

在通話中，布林肯提到俄烏戰爭及其對全球安全和經濟穩定的威脅，並指出海地人道主義和安全局勢不斷惡化，需要繼續採取協調一致的行動來支持海地人民。