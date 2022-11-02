朝鮮1天發射多枚彈道導彈　首落入北方界線以南海域　發炮逾百次

朝鮮11月2日上午首次向東部海域北方界線以南發射彈道導彈後，韓國軍方表示，朝鮮下午向北方界線附近緩衝區發動100多次炮擊。日本防衛省同日又指，朝鮮在2日下午疑再發射了彈道導彈。



韓美兩國近來舉行一連五天的大型空中軍事演習，引來朝鮮方面不滿，平壤多次要求兩國停止。

11月2日較早前，韓國軍方指朝鮮向東海地區發射三枚短程彈道導彈，其後指朝鮮一共發射至少十枚不同類型的導彈。

首向北方界線以南發射彈道導彈

據韓國國防官員稱，其中一枚導彈向韓國鬱陵島方向飛行，當局一度發出防空警報，又有一枚導彈落入束草市以東57公里外水域的北方界線（Northern Limit Line，簡稱NLL），是1950年代韓戰以來，首次有導彈飛越韓國的海上邊界，向北方界線以南海域發射彈道導彈。韓聯社指是「朝鮮挑釁愈演愈烈」。

韓國發射3枚導彈回應

韓國空軍其後派出F-15K及KF-16戰機，向北方界線以北海域發射3枚空對地導彈回應。

韓國總統尹錫悅之後指示首爾方面採取迅速行動，令朝鮮為其行為付出代價，同時亦呼籲當地準備應對朝鮮方面額外和高規模挑釁。