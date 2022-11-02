金融峰會｜防疫阻礙回歸、香港正失去優勢　外媒評價香港金融峰會

香港舉行金融峰會，邀請了全球頂尖金融集團領袖來港。但因疫情管控及風雨關係出現變數，雖然颱風最終無影響會議舉行，但部分集團領袖因防疫措施無法來港。再因香港過去發生動盪，外國會如何看這次舉行的金融峰會？



彭博社的文章指，香港官員正努力讓世界相信，在經歷了過去三年的政治動蕩和限制後，香港仍然是亞洲金融的首選之地。

翻閱11月1日開幕峰會的嘉賓名單，他們可能是對的。香港新任特首李家超主持一場包括高盛集團、摩根士丹利、摩根大通和匯豐控股在內，所有全球最大金融集團及銀行領袖的會議。

文章稱，但不可否認的是香港已失去其一定優勢。資金和人才湧入新加坡、中國的經濟放緩、中國政府應對疫情的方式及進一步收緊私營企業，都帶來了風險。在最新的全球金融中心指數中，新加坡被評為亞洲最大的金融中心，超越了香港。

彭博社又有文章稱，峰會上的「華爾街大佬」迴避了一個議題，就是中國正在增加的金融風險問題。

圖為11月2日，香港特首李家超在金融峰會上發言。（AP）

有英媒則認為防疫措施阻礙金融人員重返香港，香港財政司司長陳茂波在10月31日的金融科技會議上，透過視像說道「我們回來了！」他本人不在香港，因確診新冠肺炎還被困中東，直到翌日才回來。

文章指這事正好能說明香港在說服全球投資者重返香港，但面臨長時間的隔離及不可預測的禁飛令帶來的挑戰。最少有三名全球大型金融集團的高層，因確診新冠而退出會議。包括黑石集團總裁Jonathan Gray、花旗集團行政總裁Jane Fraser及巴克萊行政總裁CS Venkatakrishnan。

香港德國商會會長哈克（Johannes Hack）表示，應取消入境檢測等措施：「只要因檢測呈陽性而會影響他的行程，我不能要求我的老闆來香港。如果我說，來兩天但可能會被困一周，他們會說不。」