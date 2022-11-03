習近平晤夏巴兹後　中國巴基斯坦發表聯合聲明

中國國家主席習近平11月2日在北京人民大會堂會見訪華的巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）後，中巴兩國同日發表聯合聲明。



聲明談到雙方就中巴關係、地區形勢和國際政治局勢深入交換意見，也有提及阿富汗、氣候變化等議題。兩方同意加快推進瓜達爾港和自由區其他項目。

雙方表達了保護中巴經濟走廊和中巴友誼免受一切威脅和破壞的堅定決心，聲明指巴方再次承諾全力保障所有在巴中方人員、項目和機構安全，中方對巴方的強烈決心和有力措施表示讚賞。

聲明也指雙方重申在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，巴方堅定奉行一個中國政策，在台灣、南海、涉港、涉疆和涉藏等問題上支持中國。

11月2日上午，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見訪華的巴基斯坦總理夏巴茲（左）（新華社）

聲明全文如下：

一、巴基斯坦伊斯蘭共和國總理夏巴茲·謝里夫於2022年11月1日至2日應邀對中華人民共和國進行正式訪問。此訪是夏巴茲總理就任後首次訪華。

二、訪問期間，習近平主席會見夏巴茲總理。李克強總理同夏巴茲總理舉行會談，全國人大常委會委員長栗戰書同夏巴茲總理舉行會見。夏巴茲總理祝賀習近平主席再次當選中國共產黨中央委員會總書記，欽佩習近平主席的領袖風範、睿智遠見和以人民為中心的發展思想，讚賞習近平主席本人為中巴關係持續發展作出的貢獻。夏巴茲總理歡迎習近平主席訪問巴基斯坦。習近平主席表示將在方便時儘早成行。兩國領導人承諾將一道努力，進一步深化兩國關係。

三、夏巴茲總理祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會勝利閉幕，盛讚中國共產黨及其領導集體在中國發展繁榮和民族復興事業中發揮的核心作用，對中國共產黨領導下中國經濟社會發展取得的成果以及對世界政治和治理理念變革的貢獻深感欽佩。

四、中國領導人對夏巴茲總理長期堅定致力於中巴友好表示讚賞。夏巴茲總理重申，巴方致力於進一步加強和深化中巴全天候戰略合作夥伴關係和各領域務實合作。

五、雙方就中巴關係、地區形勢和國際政治局勢深入交換意見。雙方一致認為，面對層出不窮的全球性挑戰，中巴全天候戰略合作夥伴關係具有重要意義。會晤彰顯中巴之間的傳統友好、戰略互信以及廣泛共識。

六、兩國領導人重申，中巴兩國緊密的戰略聯繫和深厚情誼久經考驗、歷久彌堅。中巴友好符合兩國利益，是兩國人民的歷史選擇。中方重申始終將中巴關係作為中國外交的最優先方向。巴方強調，巴中關係是巴基斯坦外交政策的基石，巴基斯坦人民始終支持巴中最親密友誼。

七、雙方重申在涉及彼此核心利益的問題上相互支持。巴方堅定奉行一個中國政策，在台灣、南海、涉港、涉疆和涉藏等問題上支持中國。中方重申支持巴方維護國家主權、獨立和安全，支持巴方經濟社會繁榮發展。

八、中國領導人就近期巴基斯坦發生嚴重洪澇災害，造成重大人員傷亡和財產損失表示慰問。夏巴茲總理對中國政府和人民提供及時、慷慨援助表示感謝，對中方提供救災物資、派遣災後評估和醫療衛生專家組，協助開展災後評估並分享重建經驗，幫助巴方應對災後疫情、提升救治能力表示感謝。中方的援助行動生動詮釋了中巴久經考驗的全天候戰略合作夥伴關係。

九、夏巴茲總理介紹了巴基斯坦救災和災後重建情況。中方表示將在困難時刻同巴方堅定站在一起，繼續幫助巴方推進災區恢復重建計劃。

十、雙方滿意地回顧了三次外長戰略對話的成果，同意於2023年上半年盡快在伊斯蘭堡舉行下次會議。

十一、雙方注意到各類雙邊合作機制在深化兩國戰略溝通方面發揮的重要作用，歡迎兩國外交部舉行發言人磋商和軍控磋商。

十二、夏巴茲總理重申，巴政府願同中方致力於高質量共建「一帶一路」，強調中巴經濟走廊作為「一帶一路」倡議的旗艦項目，為巴基斯坦經濟社會發展作出重大貢獻。

十三、兩國領導人注意到，中巴經濟走廊聯合合作委員會第十一次會議於2022年10月27日召開，會議回顧了在建項目進展情況，同意保持走廊高質量發展勢頭。

十四、雙方認為，巴1號鐵路幹線升級改造項目是中巴經濟走廊框架下重要項目，對巴經濟社會發展意義重大，同意按照兩國領導人共識早日推進實施。雙方同意積極推進卡拉奇環城鐵路項目，該項目是巴基斯坦最大城市卡拉奇的迫切需求。

十五、雙方認為，瓜達爾港是中巴經濟走廊的龍頭項目和地區互聯互通的重要節點。雙方對重點項目完工表示滿意，同意加快推進瓜達爾港和自由區其他項目。

十六、根據兩國領導人關於加快推進中巴經濟走廊農業、礦業、信息技術、社會民生等領域合作的共識，雙方同意進一步構建健康走廊、產業走廊、數字走廊和綠色走廊，並開展有關合作。

十七、中方讚賞巴政府大力發展包括光伏在內的可再生能源項目的努力，這契合綠色、低碳、環保能源發展方向。中方鼓勵中資企業參與項目建設。

十八、雙方同意積極推進落實《中巴產業合作框架協議》，支持巴基斯坦工業化發展。

十九、雙方表達了保護中巴經濟走廊和中巴友誼免受一切威脅和破壞的堅定決心。巴方再次承諾全力保障所有在巴中方人員、項目和機構安全，中方對巴方的強烈決心和有力措施表示讚賞。

二十、雙方注意到，2023年是中巴經濟走廊啟動10周年，走廊建設取得令人矚目的成就。雙方對中巴經濟走廊為兩國社會經濟發展所作貢獻表示滿意。

二十一、雙方注意到，最近舉行的第三次中巴經濟走廊國際合作與協調工作組會議強調，中巴經濟走廊是開放包容的平台，歡迎第三方從產業、農業、信息技術、科技、油氣等中巴經濟走廊優先合作領域投資中受益。

二十二、雙方注意到，《中巴自由貿易協定第二階段議定書》實施以來雙邊貿易額穩步增長，決定在《中巴自由貿易協定第二階段議定書》框架下進一步協商推進貿易自由化，同意儘早召開貨物貿易委員會會議。

二十三、中方願意在中巴自貿協定框架下積極支持巴方擴大對華出口，歡迎更多食品、農產品等優質的巴方商品進入中國市場。雙方同意鼓勵在巴方出口領域進行投資和建立夥伴關係，助力雙邊貿易可持續增長。雙方同意開展聯合研究，進一步加強雙邊經貿合作。

二十四、雙方同意升級紅其拉甫口岸基礎設施，加強邊境疫情防控和口岸通關合作，充分發揮陸路貿易和往來的作用。雙方一致同意，共同進一步加強落實《四方過境運輸協議》，該協議是地區互聯互通的重要支柱。

二十五、雙方注意到，中國電子商務市場規模巨大，具有擴大雙邊貿易的潛力，歡迎雙方簽署關於電子商務合作的諒解備忘錄，共同支持在中國電商平台設立巴基斯坦國家館。雙方同意進一步加強線上支付系統、物流、倉儲、海關便利化建設等領域合作，推進中小微企業及初創企業合作。

二十六、雙方注意到，今年舉行了中巴貿易投資和電子商務聯合工作組第一次會議、中巴商務減貧和社會發展論壇，組織了兩國醫藥、農業、製鞋等行業交流對接活動以及減貧能力培訓班。中方願與巴方繼續開展相關務實合作，幫助巴減貧與經濟社會發展。

二十七、巴方讚賞中方脫貧攻堅取得的巨大成就，讓8億多人擺脫絕對貧困。中方注意到巴基斯坦近期發生的洪災導致大批民眾流離失所，同意支持巴政府通過貝娜齊爾收入支持計劃等，幫助受災地區恢復經濟。

二十八、雙方同意繼續保持密切溝通，進一步便利巴留學生來華。夏巴茲總理感謝中方為巴留學生返華復課所作的努力。

二十九、雙方同意為兩國人文交流、旅遊合作和文化交流注入新動力，讚賞兩國政府文化合作協定及其執行計劃發揮的作用，歡迎執行計劃有效期順延至2027年。

三十、雙方再次對2023年舉辦「中巴旅遊交流年」表示歡迎，對2022年至2023年在北京故宮博物院舉辦犍陀羅藝術展表示歡迎。

三十一、雙方注意到兩國航班運營逐步恢復，同意適時進一步增加包括伊斯蘭堡-北京在內的直航班次。

三十二、雙方對兩國軍隊之間的密切合作、信任和溝通表示滿意。強調更強的中巴戰略防務安全合作是本地區和平與穩定的重要因素，同意保持兩軍高層交流互訪勢頭，深化軍事訓練、聯合演習、軍事技術等領域合作。

三十三、雙方譴責一切形式的恐怖主義，反對將反恐問題政治化。中方肯定巴方在反恐鬥爭中作出的貢獻和犧牲。雙方同意進一步加強反恐合作，促進世界的和平與安全。

三十四、雙方重申，一個和平繁榮的南亞符合各方共同利益。雙方強調，通過真誠對話解決所有未決爭議。巴方向中方介紹了查謨和克什米爾地區形勢。中方重申，克什米爾問題是歷史遺留下來的爭議，應當根據《聯合國憲章》、相關安理會決議以及雙邊協議，以和平方式加以妥善解決。

三十五、關於阿富汗問題，雙方一致認為，一個和平、繁榮、互聯、穩定的阿富汗是地區繁榮與進步的根本。雙方對三次阿富汗鄰國外長會成果表示滿意，期待在烏茲別克斯坦舉行下次會議。

三十六、雙方強調，國際社會需繼續向阿富汗提供援助和支持，包括解凍阿富汗海外金融資產。雙方同意繼續向阿人民提供人道主義和經濟援助，加強在阿發展合作，包括推動中巴經濟走廊向阿延伸。

三十七、雙方重申恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，共同促進多邊主義、自由貿易和合作共贏。雙方對在多邊場合的密切合作表示滿意，決心進一步深化戰略溝通、協調與磋商。

三十八、巴方支持中方提出的全球發展倡議。雙方認為，發展是確保各國實現繁榮的重要動力，同意為實現可持續發展目標進一步加強在全球發展倡議框架下的各領域合作。中方讚賞巴基斯坦作為首批成員加入「全球發展倡議之友小組」，將巴基斯坦確定為全球發展倡議的優先合作夥伴。

三十九、巴方支持中方提出的全球安全倡議，認為該倡議契合《聯合國憲章》宗旨和原則。雙方願就此加強國際合作。

四十、雙方支持在協商一致的基礎上對聯合國進行改革，以回應所有會員國的利益和關切。

四十一、雙方強調將進一步加強在上海合作組織框架內協調與配合，共同推動上海合作組織全面深化政治、安全、經貿、互聯互通、人文等領域合作，更好服務地區國家共同利益，為維護地區和平穩定、促進繁榮發展、完善全球治理作出更大貢獻。

四十二、雙方重申致力於根據適用的國際義務和本國國情促進和保障所有人的人權。雙方強調，人權領域的雙多邊合作應基於尊重政治獨立、主權和不干涉內政等《聯合國憲章》原則。

四十三、雙方認為氣候變化是現實威脅，並採取切實和協調努力以減緩和適應氣候變化帶來的不利影響。雙方重申致力於《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的目標、原則和規定，特別是共同但有區別的責任原則。

四十四、雙方認識到，巴基斯坦近期發生的洪災與氣候變化的不利影響密切相關。發展中國家對氣候變化的責任很小，受到的影響卻不成比例。雙方呼籲發達國家履行承諾，率先減排以確保發展中國家的發展權利和空間，並向發展中國家提供足額的氣候資金。

四十五、雙方讚賞巴方為應對人為造成的氣候變化提出的倡議以及中方提出的綠色「一帶一路」倡議，同意加強在生態系統恢復、水資源管理等領域合作。

四十六、夏巴茲總理感謝中國領導人和中國人民給予的熱情接待，祝愿中國實現持久發展與繁榮，在民族復興道路上闊步前行。

四十七、此訪期間，雙方簽署和達成了多份協議/諒解備忘錄，涵蓋電子商務、數字經濟、農產品輸華、金融合作、文物保護、基礎設施、洪災緊急援助、災後重建、全球發展倡議、動物疫病防控、社會民生、文化合作、航天、地學以及執法安全等領域。