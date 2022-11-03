美國：朝鮮暗中供應俄羅斯大量炮彈　中國未影響朝走向半島無核化

美國白宮11月2日稱，有資料顯示朝鮮朝鮮秘密供應龐大數量的火炮彈藥給俄羅斯，供俄軍用於烏克蘭戰爭。



白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）出席視像記者會時稱，朝鮮試圖以運送到中東或北非地區作為掩護，美方仍在密切監控，以判定俄羅斯是否確實收到這些彈藥。

柯比未就這些彈藥的數量作出明確估計，僅稱數量並非微不足道，但這不會改變烏克蘭戰爭的走向。

他又說，美國歡迎中國對平壤施加影響，使其走向朝鮮半島無核化，但北京目前並沒有這樣做。

柯比稱，在半島無核化方面，華府歡迎中方利用其對朝影響力產生積極影響，不過未有見到北京正在施加這種影響。

《紐約時報》引述政府消息稱，俄軍數名高層最近曾討論可能在烏克蘭使用戰術核武器的的情況以及如何在烏克蘭使用戰術核武器。柯比拒絕評論相關報道。

美媒報道俄軍高層開會討論使用戰術核武之際，俄羅斯外交部發布阻止核戰爭的聲明。俄外交部在聲明中呼籲「核五常」表明自己願意放棄侵犯彼此切身利益的行為，停止推動大規模殺傷性武器挑釁。

「核五常」是指聯合國安理會5個擁有核武器的常任理事國，即中國、美國、法國、英國和俄羅斯。