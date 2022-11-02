朝鮮一天分四輪發射25枚導彈　韓媒指前所未有　韓國：侵犯韓領土

韓朝局勢升溫，朝鮮11月2日一天之內分四輪發射約25枚導彈，韓聯社指是「前所未有」，其中1枚短程彈道導彈更是飛越海上邊界，首次落在東部海域北方界線以南的韓國領海附近，韓國批評朝方此舉是侵犯韓方領土。朝鮮同日還向東部海域緩衝區發射100多發炮彈。



朝鮮11月2日除了分四輪發射約25枚導彈外，前後持續10小時以上，還向東部海域緩衝區發射100多發炮彈，韓媒指這是違反《九一九軍事協議》。

韓聯社指，朝鮮海岸炮和多管火箭炮發射的炮彈向南飛越北方界線已有先例，但彈道導彈越界是韓朝分裂以來首次，韓國鬱陵島一度響起空襲警報。

金正恩2022年10月16日視察萬景台革命學院（朝中社）

韓軍指，在上午6點51分左右，朝鮮從平安北道定州市、枇峴郡向朝鮮半島西部海域發射4枚短程彈道導彈，之後到了2個小時後的8點51分左右，朝鮮又從江原道元山市向朝鮮半島東部海域發射3枚短程彈道導彈，其中1枚飛向鬱陵島方向，並在北方界線以南26公里處，即東海岸束草市以東57公里、鬱陵島西北方向167公里的公海上墜落。

報道指，鬱陵島響起空襲警報，這是朝鮮2016年2月7日發射遠端導彈後，韓國時隔6年9個月再次發布空襲警報。

至上午9點12分左右開始，朝鮮再分別從鹹鏡南道樂園郡、定平郡、新浦市向東部海域，從平安南道溫泉郡、平原郡和津、黃海南道瓜飴郡（水果郡）向西部海域發射疑似短道彈道導彈、地空導彈的10多枚導彈。

再到下午4點30分至下午5點10分，朝鮮從宣德、新浦地區向東部海域，從瓜飴、溫泉地區向西部海域發射疑似地空導彈等的6枚導彈。

朝鮮領袖金正恩（中）10月9日視察軍方試射彈道導彈。（AP）

報道指，朝鮮6月5日曾發射8枚短程彈道導彈，但在一天內發射至少25枚導彈的做法還屬前所未有。

韓國總統室2日表示，朝鮮發射彈道導彈首次越過北方界線，舉動是悍然挑釁，總統室認為朝方此舉實際侵犯韓方領土，形勢嚴峻。

韓美兩國近來舉行一連五天的大型空中軍事演習，引來朝鮮方面不滿，平壤多次要求兩國停止。