朔爾茨：中歐競爭加強　合作需符合共同利益

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪華在即，他11月2日在報章撰文，談及歐盟與中國之間的競爭關係等問題。



俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報道，朔爾茨在德國報章《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）撰文，稱自己在出訪前夕，他與包括法國總統馬克龍（Emmanuuel Macron）在內的歐洲夥伴與跨大西洋朋友協調，歐盟正確地將中國描述為「合作夥伴和競爭對手」，但同時中歐之間近年確是有加強競爭。

朔爾茨認為，歐盟必須通過接受競爭、認真對待系統性競爭的後果，並將其考慮到自己的政策以應對有關問題。他強調，更重要的是要研究在合作的領域中，仍要符合共同利益。

台海局勢成為國際關注焦點，朔爾茨稱，台海緊張局勢令人擔憂，德國與美國和很多國家一樣，都是奉行一個中國政策，即是任何改變現狀的做法都必須在和平及通過雙方協議下發生。

他指出，德國的政策是維護基於原則的秩序、和平解決衝突，並保護人權和少數群體的權利，以及自由、公平的全球貿易。

朔爾茨會在4日訪問中國，行程包括與國家主席習近平、總理李克強會晤，討論雙邊關係和俄烏局勢。