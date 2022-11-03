北溪天然氣管道爆炸事件　營運商：受損部分發現人為坑洞

北溪天然氣管道運營商說，初步調查發現，管道受損部分附近的海底發現了人為形成的坑洞。



法新社報導，北溪股份有限公司（Nord Stream AG）星期三（11月2日）說，運營商在9月底管道發生爆炸後對管道進行了調查，發現一段大約250米（820英尺）長的管道被「摧毀」。

運營商發布的聲明說，「在北溪一號管道沿線的海床上發現了深度為三至五米的坑洞，兩者相距約248米……坑洞之間的管道部分損毀」。北溪公司仍在繼續分析調查數據，公司未就損壞提供進一步的解釋。

彭博社報導，北溪公司在俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業公司的牽頭下，於上週在波羅的海瑞典海域啟動調查。爆炸損壞了閒置的北溪一號管道的兩條管線，以及北溪二號管道的一條管線，二號管線因早前西方的製裁而未開始運行。

爆炸事件發生後，西方國家稱此為破壞行為，已對能源基建加強安保措施。俄羅斯將責任歸咎於美國、烏克蘭和波蘭，稱其為爆炸的「受益者」。美國及其盟友則否認了這一說法，暗示俄羅斯可能是此次水下爆炸事件的幕後指使。

俄羅斯總統普京星期一（10月31日）引述初步調查結果稱，爆炸導致40米的管道損毀。他說，碎片飛散到一側的40米外，顯然損壞了臨近的北溪二號管道，「這顯然是一次恐怖襲擊事件」。

瑞典和丹麥都在分別調查此次損毀事件，爆炸導致兩國波羅的海專屬經濟區內發生天然氣洩漏。

本文獲《聯合早報》授權轉載

