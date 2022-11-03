美智庫報告：美國聯邦禁購中企通訊設備　州及地方政府繼續採購

美國智庫、喬治城大學（Georgetown University）安全與新興技術中心（CSET）10月27日發表報告稱，美國聯邦機構已被禁止向一些中國科技公司採購通訊設備，但部份州及地方政府繼續採購這些設備。



美國官員主張中國的電訊設備或會使美國容易受到經濟間諜活動或數碼破壞行為的影響，自2018年以來，美國聯邦機構已被禁止向中國科技公司華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海康威視（Hikvision）、浙江大華技術公司（Dahua）、海能達（Hytera）採購產品。

CSET的報告稱，儘管美國聯邦政府努力阻止中國電信訊備進入美國供應鏈，但部份州和地方政府繼續購買被認定為對國家安全構成威脅的產品。

報告指，州和地方機構不受聯邦禁令限制，令它們可繼續購買中國科技公司的通訊設備。全國只有佛羅里達州（Florida）、佐治亞州（Georgia）、路易斯安那州（Louisiana）、德克薩斯州（Texas）、佛蒙特州 （Vermont）已制定一些措施，以國家安全為由限制此類設備的採購。報告警告，在這些州的措施中仍有漏洞。

報告提及在2015年至2021年期間，最少有1,681個州和地方實體購買與華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海康威視（Hikvision）、浙江大華技術公司（Dahua）、海能達（Hytera）有關的設備和服務，渉及約4,500萬美元。

報告的其中一名作者、CSET研究分析師科里根（Jack Corrigan）指，自2018年以來，美國地方機構採購中國通訊設備的次數有下降，但2021年仍有超過600次採購，沒迹象顯示這類採購曾停止。

美國州及地方機構採購的中國通訊設備包括的產品類型廣泛，包括智能手機、監控攝像鏡頭和網絡設備。公共學區、學院和大學購買的通訊設備量佔總數量的約四分之三，而監獄、公立醫院和公共交通系統也有購買這些設備。