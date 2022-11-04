美媒：美國促德國及其他歐洲國家　別讓中國控制戰略產業企業

美媒11月3日稱，一名美國高官11月2日指，美國總統拜登（Joe Biden）政府正警告德國及其他歐洲國家，不要讓中國控制戰略產業的企業。



彭博社11月3日稱，這名美國高官說，拜登政府與前總統特朗普（Donald Trump）政府一樣，正在與歐洲領導人合作，對戰略領域的投資進行仔細審查，以免像中國這樣的獨裁大國控制這些領域。

報道稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月2日抵達德國，出席七國集團（G7）外長會議；而此時有美國高官匿名地對記者說，拜登政府正在與歐洲領導人合作，仔細審查對戰略領域的投資。

這名美國高官表示，美國曾透過其駐柏林大使館傳遞一個訊息，稱美國建議不要讓中國取得德國漢堡港（Port of Hamburg）貨櫃碼頭托勒羅爾特（Tollerort）的控制股權；這官員形容，縮小中國企業收購的托勒羅爾特股權比例，是一個成功的結果。

中國國營中國遠洋海運集團的子公司中遠海運港口（Cosco Shipping Ports）2021年同意以6,500萬歐元的價格，向德國物流公司HHLA收購漢堡港貨櫃碼頭托勒羅爾特（Tollerort）的35%股權。但德國政府內部對這宗交易有意見分歧。

德國政府內閣10月26日決定，允許中遠海運港口入股托勒羅爾特，但降低其收購的股權比例至24.9%，而不是原本計劃中的35%。

彭博社3日稱，中遠海運港口在托勒羅爾特的持股比例因此未達到德國「具否決權的少數股權」（Blocking minority）的門檻。