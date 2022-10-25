外媒：德國擬批准中遠海運入股漢堡港碼頭　降低收購股權比例

英媒10月25日引述政府消息人士稱，德國政府擬批准中國國營中國遠洋海運集團的子公司中遠海運港口（Cosco Shipping Ports）入股德國漢堡港（Port of Hamburg）貨櫃碼頭，但會降低收購的股權比例。彭博社同日報道，德國政府已接近達成妥協方案。



英媒10月25日稱，德國政府正討論折衷方案，內容包括批准中遠海運港口收購漢堡港貨櫃碼頭托勒羅爾特（Tollerort）的24.9%股權。中遠海運港口本來欲收購35%股權。

報道指，消息人士稱，德國執政聯盟內部的談判仍未有最終結果。消息人士說，德國經濟部和外交部反對批准中遠海運港口入股，即使公司以較低股權比例入股，這兩個部門也反對這投資計劃。

根據原本的投資計劃，中遠海運港口2021年同意以6,500萬歐元的價格，向德國物流公司HHLA收購托勒羅爾特的35%股權。

朔爾茨：圖為2022年5月24日，德國總理朔爾茨在南非比勒陀利亞見記者。 （AP）

《德國之聲》（DW）10月24日稱，德國公共廣播聯盟（ARD）的報道指，德國經濟部、內政部、國防部、交通部、外交部、財政部一致反對中資入股漢堡港，但德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則支持此事。

這篇報道提及，德國基民盟和基社盟的議會黨團副主席施潘（Jens Spahn）要求聯邦議院本週召開特別會議，對中資入股漢堡港進行表決，以阻止這項股權收購計劃。

德國執政聯盟的綠黨（Green party）和自由民主黨（Free Democratic）成員10月20日反對中遠海運港口入股漢堡港托勒羅爾特，原因是此事或會構成國家安全風險。

德國《商報》（Handelsblatt）10月21日引述消息稱，歐盟委員會2021年春季警告德國，若德國政府批准這投資計劃，與漢堡港業務有關的敏感資訊可能會落入中國手中。

圖為德國漢堡港，攝於2022年10月3日 （Getty）

在這次風波期間，德國總理朔爾茨21日公布了他將在11月訪華的消息，並會率領一個政府代表團。德方之後又表示訪華行程是一日遊，不計劃在北京過夜。

這將是自2019年11月以來首位訪華的歐盟國家領導人。中方則尚未證實。