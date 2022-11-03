美媒：港府極力證明香港仍為主要金融中心　關鍵數據這樣說

撰文：李秀坤
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美媒11月2日稱，香港官員正努力說服全世界，經歷3年的嚴格防疫和政治動盪後，香港仍是主要金融中心及亞洲金融的首選之地；而一些關鍵數據或能反映他們的說法是否有說服力。

彭博社11月2日稱，香港官員表示，香港的優勢在於其與中國內地的超級連接作用，而從香港金融管理局舉辦的國際金融領袖投資峰會的嘉賓名單來看，他們可能是對的；但不可否認，香港失去優勢，特別是相對於正迎接資金和人才湧入的新加坡來說。

文章指，中國大陸的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情動態清零防疫政策和對民營企業的整頓，加劇經濟增速的放緩，也給香港帶來進一步的風險。在最新的全球金融中心指數中，新加坡超越香港成為亞洲最大的金融中心，而香港在全球的排名下滑至第四位。

文章列出一些關鍵數據，它們反映香港作為金融中心的表現。

彭博社11月2日有文章指，不可否認的是香港失去優勢，特別是相對於正迎接資金和人才湧入的新加坡來說（Getty）

市場

在全球首次公開募股（IPO）大幅降溫之際，香港在亞洲IPO市場的比重徘徊在二十多年來最低水平。對北京動態清零防疫政策和房地產危機影響的擔憂令股市承壓。2022年第三季度，香港交易所利潤錄得連續第六個季度下滑，年內IPO整體下滑74%。

財富

香港的資產和財富管理行業也急劇放緩。根據香港證監會的數據，香港資產管理規模2021年僅成長2%，遠低於上年的21%。在較高端市場，私人銀行及私人財富管理業務的資產管理規模下滑6%至10.6萬億港元（1.4萬億美元）。部分原因是，很多人選擇在新加坡設立財富管理機構，其中包括擔心北京對香港收緊管控的富裕華人。

外匯交易

根據國際清算銀行（Bank for International Settlements）的一項調查，香港在全球外匯交易中的佔有率已從8%下滑至7%，而新加坡為9%。調查稱，香港的佔有率下降可能是因為2022年上半年的防疫限制措施「削弱經濟和金融市場活動」。

薪金

在薪金方面，香港仍表現突出。根據彭博社整理的招聘公司華德士（Robert Walters）2022年的調查數據，香港董事和首席官級別職位的薪資比新加坡高出60%以上。

勞動力

香港勞動人口過去兩年流失約14萬人。香港的勞動人口徘徊在10年來的最低點附近，不過最近數字再次上升。

房地產市場

隨着利率上升以及居民大批離開，香港這個全球最難負擔的房地產市場罕見陷入低迷。高盛（Goldman Sachs）預測住宅市場兩年內將下降30%，而彭博行業研究表示寫字樓閒置率2023年可能創新高。

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