傳美國警告德國勿讓中國持漢堡港控股權　北京：脅迫外交惡習

英媒11月3日稱，一名美國國務院高官11月2日指，美國曾警告德國，不要允許中國取得德國漢堡港（Port of Hamburg）一個貨櫃碼頭的控股權。中國外交部發言人趙立堅3日指，美方的行為暴露他們的脅迫外交惡習。



趙立堅表示，美方官員對於干涉包括所謂夥伴國家在內的別國事務洋洋自得，這充分暴露他們一貫的霸權主義心態和脅迫外交的惡習。

他說中德之間的務實合作是兩個主權國家之間的事情，美方不應無端攻擊，更沒資格插手干預。

英媒11月3日稱，一名匿名的美國國務院高官對記者說：「（德國）大使館很清楚，我們（美國）強烈建議不要讓中國取得（德國漢堡港貨櫃碼頭的）控制股權，正如你在他們調整交易內容時看到的那樣，沒有（中國沒取得控制股權）。」

中國國營中國遠洋海運集團的子公司中遠海運港口（Cosco Shipping Ports）2021年同意以6,500萬歐元的價格，向德國物流公司HHLA收購漢堡港貨櫃碼頭托勒羅爾特（Tollerort）的35%股權。但德國政府內部對這宗交易有意見分歧。

德國政府內閣10月26日決定，允許中遠海運港口入股托勒羅爾特，但降低其收購的股權比例至24.9%，而不是原本計劃中的35%。