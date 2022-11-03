梨泰院人踩人︱李英愛捐千萬韓圜幫死者家屬　撰安慰信：要更堅強

韓國首爾梨泰院10月29日的萬聖節派對演變成人踩人事件，造成156人死亡。一名在韓的俄羅斯爸爸在事件中痛失女兒，也因財政問題難負擔遺體運送費用，韓國知名女星李英愛捐出1000萬韓圜（約5.5萬港元）助他處理女兒後事，並撰寫安慰信，希望這位父親「要更加堅強」。



當地機構韓國殘疾人財團3日下午向失去女兒的朴亞瑟（Arthur Park，音譯）轉交了1000萬韓圜捐款及李英愛的信件。

朴亞瑟的25歲女兒尤利安娜（Yuliana Park）不幸在梨泰院慘劇中身亡，他住在韓國的養老院，經濟拮据，難以負擔把女兒遺體運回俄羅斯的約712萬韓圜費用，也對其他費用如遺體防腐費等感到惆悵，在韓的俄羅斯人群體為他發起眾籌，李英愛在得知此事後，決定伸出援手。

韓媒報道，李英愛在信中介紹自己稱「我是有雙胞胎孩子的媽媽李英愛。我能用什麼語言安慰現在經歷痛苦的尤利安娜爸爸呢？」她稱「即使有成千上萬的語言，也不能一起分擔尤利安娜爸爸的悲傷。我也因為悲傷而感到心口發悶，無法調整身體和心靈。」

李英愛又稱「尤利安娜父親還是要加油，要更加堅強，這樣在天上的尤利安娜會看着父親微笑。」

她稱「最後，作為無法保護珍貴生命的大韓民國國民，我向在梨泰院萬聖節活動中遇難的所有人低頭表示哀悼。」