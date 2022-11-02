梨泰院人踩人｜17歲男CPR狂壓5小時救2人　昔日所學知識派上用場

「拜託活下來」南韓首爾梨泰院10月29日湧入10萬人潮慶祝萬聖節，卻演變成156死157傷的悲劇，17歲高中生崔民奎（音譯）當時正在附近，得知狀況緊急後果斷將身上所有物品丟在路邊，直奔現場救援，從晚間10時持續做CPR到凌晨3時，甚至在陪同傷者送醫後重回現場，只為「再救一個人」，最終成功挽救2條生命。



《Heraldcorp》報道，就讀高中2年級的崔民奎當晚約10時就在梨泰院慘案現場附近，和朋友一起拍紀念照，這時一名友人先目睹推擠慘況，趕緊跑回來告訴他們，「要快點去救人」，崔民奎馬上將身上物品全部放下，衝進恐怖現場。

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當他跑到梨泰院站一帶，附近已經一片混亂。目睹慘案的途人發出驚叫之際，仍有不清楚狀況的民眾湧入，所有人亂成一團，加上部分參與變裝的市民穿着警察制服或軍服，使疏導人流更加遲緩。

崔民奎一心只想着「無論如何都要救活」，當晚為10幾名已經OHCA的受傷者實施CPR，其中2人恢復呼吸心跳，全靠他平時自主吸收的救援知識。他坦言，高中時雖學過CPR，「但只是形式上的」，所幸他曾另外學習為不同性別、體型者CPR的方法，未料真的派上用場。

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根據江北三星醫院研究結果，女性CPR建議按壓深度為5厘米，較男性淺1厘米，體型較大或體重較重者則須更深，但一般人多半不了解，崔民奎也在現場看到許多CPR方法不正確的案例。

事發後約2小時，崔民奎在接近午夜時陪同一名腿部受傷的受傷者搭上救護車，陪伴傷者到院後又自行叫計程車返回現場。待救援工作告一段落，他一看時間已是凌晨3時。

親眼目睹當晚的慘況令崔民奎相當痛苦，也很遺憾沒能拯救更多人，「應該還可以再救一個的」，不過事後接到當晚送醫的傷患聯絡，對他表示感謝，也令他十分開心，希望所有倖存者都能拋開痛苦記憶，繼續前進。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】