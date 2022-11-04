以色列大選最終結果出爐　拉皮德祝賀內塔尼亞胡贏得大選

以色列國會選舉最終結果出爐。在中央選委會公布最終結果之前，現任總理拉皮德（Yair Lapid）11月3日祝賀前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）獲勝。



以色列國會選舉最終結果

●利庫德集團：32席

●擁有未來黨：24席

●宗教猶太復國主義（Religious Zionist）：14席

●民族團結黨（National Unity）：12席

●沙斯黨（Shas）：11席

●聖經猶太教聯盟黨（United Torah Judaism）：7席

●以色列是我們的家園黨（Yisrael Beytenu）：6席

●聯合阿拉伯黨（Ra'am）：5席

●和平民主陣線━阿拉伯復興運動（Hadash-Taal）：5席

●工黨：4席

根據《耶路撒冷郵報》，以色列國會選舉最終結果11月3日晚公布，由內塔尼亞胡領導的利庫德集團（Likud）獲得32個議席，排名第一。拉皮德領導的擁有未來黨（Yesh Atid）以24席位居第2。內塔尼亞胡盟友、極右翼政黨宗教猶太復國主義（Religious Zionism）獲14議席，成為全國第3大政黨。

至於梅雷茨黨（Meretz），沒有獲得任何議席。黨魁加隆（Zehava Galon）較早前稱：「對梅雷茨來說、對這個國家來說，選舉結果是一場災難，是的，對我來說，這也是一場個人災難。」