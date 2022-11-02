以色列四年第五選｜內塔尼亞胡料回朝　史上最右政府的新變局

本文出街之時，以色列11月1日四年來第五次大選的點票即將完成，與以往四次為推翻前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的僵持結果不同，這次選舉料將明確地由內氏的利庫德集團（Likud）同盟陣線取得國會多數（預計為65席），不必再經選後的多黨爭持，即能讓內塔利亞胡重回總理寶座。



以色列國會的120席全由比例代表制選出，因此政黨林立，1949年至今，從來沒有一黨獨佔過半數的情況，執政者往往要與紛亂的各黨合作。

四年政治大亂

這四年來的選舉，最先起自2019年4月。經過內塔尼亞胡十年連續執政之後，以色列雖然已全面右轉，主張更友善巴勒斯坦政策的左翼政黨已無甚影響力，但右翼各派內部卻興起反對內塔尼亞胡的勢力，當時此派就由內氏的前國防軍統帥甘茨（Benny Gantz）領軍，不滿內塔尼亞胡的三宗貪腐相關官司；而選舉也因右翼另一派反對極端正統猶太教宗教學生豁免服兵役的爭議而起。

這就打開了「潘多拉的盒子」。此次選舉之後，各派不能組成多數，於是內塔尼亞胡留任總理重選。2019年9月，結果差別不大。2020年3月再選，也同樣出現僵局，不過在疫情之下，內塔尼亞胡最終說服了甘茨與之組成聯合政府。但其後內塔尼亞塔眼見甘茨因與自己合作而失去大量政治盟友，於是故意拖延預算，使國會解散提前大選。

2021年3月的「第四選」之後，果然不出內塔尼亞胡所料，甘茨領導的「藍與白」（Blue and White）由超過30席跌至得8席。不過內塔尼亞胡的同盟黨派也得不到國會多數，導致以色列政壇再現僵持。內塔尼亞胡自己更曾向只得4席的伊斯蘭主義阿拉伯政黨Ra’am招手。

拉皮德這次選舉有進帳，其擁有未來黨預計得24席，卻無助他留任總理。（AP）

此時「反內」勢力極其分散，在利庫德集團尚有30席之際，第二大黨、中間派「擁有未來黨」（Yesh Atid）只得17席。然而，在擁有未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）願意「不做總理」，交換立場理論上比內塔尼亞胡更右、自身政黨只得8席的貝內特（Naftali Bennett）入伍，再聯結起弱勢的左翼政翼，更爭取到Ra’am加入支持，最終組成了「反內」多數的八黨聯盟（只得61席），於2021年6月正式將內塔尼亞胡踢下台，結束了其12年執政。

「反內」變內鬨

然而，當內塔尼亞胡這個敵人流放在野之後，立場完全不一致的八黨聯盟就出現內亂。先有貝內特的黨友因宗教爭議（按：容許有發酵的麵包在逾越節進入醫院）而退出執政聯盟，使貝內特政府失去國會多數，其後有左翼議員不滿政府對巴勒斯坦人的強硬立場，又退出聯盟……最後，政府多項法案不能通過國會，貝內特到本年6月終於受不了政治爭鬥，決定辭職退出政壇，由拉皮德接任看守總理，於11月1日再次進行大選，是為2019年4月以來的「第五選」。

利庫德集團的支持者觀看點票結果。（AP）

上任幾個月內，拉皮德其實己有一定政績。一方面，他口頭支持以「兩國方案」解決以巴問題，又與背後有宿敵伊朗支持的黎巴嫩真主黨有份參與的政府解決了兩國的海洋劃界紛爭，達至大家都可以開採天然氣的雙贏局面。另一方面，他本年又對加沙地區的聖戰聯盟（Islamic Jihad）發動猛攻，最後博得後者停火。一邊是「和」，一邊是「戰」，也算是顯示了其中間派的本領。

極右走進主流

不過，「薑還是老的辣」。一心謀權的內塔尼亞胡此前向阿拉伯政黨招手不果，此次選舉之前，就改向以色列極右爭取支持，將三個極端小黨組織成「宗教錫安主義者黨」（Religious Zionist），使該派系的席位由上次選舉的7席大增至14席（最新點票數字）。

此派還包括以往屬於政治邊緣的極右人物本·格維爾（Itamar Ben-Gvir）。後者曾主張要把「不忠於」以色列的阿拉伯公民（佔全國人口兩成）趕走；直至2019年，其家中更擺放着1994年造成29位巴勒斯坦人死亡的恐怖份子Baruch Goldstein的肖像。

本·格維爾師承極右教士Meir Kahane，後者在上世紀80年代晉身國會之時，他一起身發言，全場議員即避席抗議，其政黨更曾因煽動種族主義而被禁參與政治。如今，本·格維爾卻將成為國會的一大勢力，更有可能在新一屆的內塔尼亞胡政府中成為主管以色列公共安全事務的部長。

極右人物本·格維爾（Itamar Ben-Gvir）有望掌管公共安全政策。（AP）

由此可見，內塔尼亞胡為謀權力是如何不擇手段。可以預估，未來以巴關係將進入多事之秋。

這個史上最右的以色列政府上台，還會造成一連串的地緣政治波動。首先，為針對伊朗，以色列近年一直加緊與阿拉伯國家的關係，由內塔尼亞胡至拉皮德的執政時期始終如一。然而，即使阿拉伯世界不想理會巴勒斯坦人被長期壓迫的事實，以色列政府如果在本·格維爾的影響下再加打壓巴勒斯坦人，這將會破壞以、阿之間的對伊陣線，扭轉這幾年來的中東地緣政治大趨勢。

其次，內塔尼亞胡本人與美國總統拜登關係惡劣，其回朝將會減弱美國對以色列的政治影響，有可能制止不了以色列對伊朗發動更進取的攻擊（特別是在後者的反政府示威超過一個月未止之際），造成區內地緣政治危機。

最後，內塔尼亞胡過去與普京關係友好，最近卻稱會審視對烏克蘭輸送武器的計劃。由於以色列空防能力甚強，內塔尼亞胡未來在俄烏戰爭上的站位，也有可能影響歐洲的戰局。（大家不要忘記，烏克蘭總統澤連斯基也是個猶太人。）

現年73歲的內塔尼亞胡再度執政，是以色列政壇的一大風波。這一場風浪會否波及其國境之外，我們就要拭目以待。