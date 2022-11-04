韓正訪新加坡│中國駐星大使《聯合早報》撰文：再聚首　新征程

導言：11月4日，中國駐新加坡大使孫海燕在《聯合早報》發表題為《再聚首 新征程》的署名文章，介紹中國國務院副總理韓正訪問新加坡並主持召開中新雙邊合作機制會議有關情況，全文如下：



中新都成功走出一條符合本國國情的現代化道路，發展理念和現實需求高度契合，為雙方戰略對接奠定堅實基礎。 中國駐新加坡大使孫海燕

11月1日至2日，中國國務院副總理韓正訪問新加坡，同哈莉瑪總統、李顯龍總理等新方領導人就中新關係發展及國際地區形勢深入交換意見，並同王瑞傑副總理共同主持召開中新雙邊合作聯委會（JCBC）第18次會議。這是冠病疫情發生三年來，中新兩國首次以線下方式舉行雙邊合作機制會議。雙方對會議的高度期待，體現在兩國共18位部長參加的強大陣容上，體現在雙方交流的真誠友好中，也體現在會議成果的務實豐富上。雙方此次共簽署19項諒解備忘錄和合作協議，涵蓋互聯互通、綠色發展和綠色金融、電子商務、公共衛生、創新合作和旅遊交流等諸多領域。雙方還就未來兩國深化在綠色發展、數碼經濟等新興領域合作、共同推動區域經濟一體化、促進地區繁榮穩定達成共識。

韓正副總理和代表團介紹了中國共產黨第二十次全國代表大會情況，強調這是中國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍關鍵時刻所召開的一次十分重要的大會。中國將加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，堅持高水平對外開放，實現高質量發展，為包括新加坡在內的地區國家創造更多發展機遇。

11月1日至2日，國務院副總理韓正應邀訪問新加坡，分別會見新加坡總統哈莉瑪、總理李顯龍、副總理黃循財、副總理王瑞傑、國務資政張志賢，並同王瑞傑共同主持多項會議。圖為韓正會見新加坡國務資政張志賢。（新華社）

中新都成功走出了一條符合本國國情的現代化道路，發展理念和現實需求高度契合，為雙方戰略對接，深化各領域務實合作奠定堅實基礎。中方還願與新方共同推進治理能力建設，提升風險管控和應對能力，有效應對「灰犀牛」事件。新方祝賀中共二十大勝利召開，認為大會為中國掀開了重要的新篇章，新加坡對中國未來發展充滿信心，中國的發展也將為世界帶來更多機遇。

我很高興全程陪同參加了韓正副總理在新期間的所有活動，沉浸其中，感慨良多，願意分享三點：

一是兩國領導人對中新關係的高度重視和親自推動。

韓副總理此訪不僅是他自疫情近三年來首次出訪，更是中國領導人在二十大之後首次外訪，彰顯中方對新加坡和中新關係的高度重視。新方領導人則在非常短的時間內就確認哈莉瑪總統、李顯龍總理、王瑞傑和黃循財兩位副總理將分別會見，張志賢國務資政還專門到韓副總理下榻的酒店看望老朋友。見面時雙方深情回憶多年並肩合作，坦誠討論下一步工作重點。看着領導人之間充滿信任和友情的會見交流，我深深感到，過去幾十年來中新關係之所以始終行穩致遠，得歸功於兩國領導人始終傾注熱情和心血，這也必將為兩國合作百尺竿頭更進一步提供根本保障。

二是兩國各部門對推進中新合作的滿腔熱情和主動作為。在JCBC寬敞的會議室裏，雙方團隊坐得滿滿當當。長長的條桌兩側，平常超級忙碌的部長們整整一下午都專心開會討論。為了確保會議高效成功，雙方工作層會前進行了密集磋商，有的還專門召開部長級會議對接。會上每一位部長的發言都很簡短，不僅精闢總結過往經驗，還精準提出明年合作建議。雙方對口部門負責人還擠在會議間隙進行會晤互動，讓三年來難得恢復的面對面交流更加充分。

看着雙方部長充滿熱情的工作狀態，我深深感到，這些年來中新合作始終走在時代前列，離不開各部門的傾情投入和不懈努力，這必將為我們未來的合作注入蓬勃動力。

三是中新互利共贏合作的巨大潛力和廣闊前景。短短的一天多訪問，無論是高效的會議、親切的會見、深入的互動還是愉快的餐敘，都讓大家進一步感到中新對未來發展的理念和方向是如此地共通，面臨的挑戰和課題是如此地相似，合作的領域和項目是如此地豐富，待拓展和推進的空間和議題是如此地廣闊。雙方從高層到工作層都忙碌並辛苦着，同時也激動和振奮着。看着這場景，我深深感到，只要我們雙方始終以時不我待的緊迫感和捨我其誰的使命感去共同推進，兩國人民對未來美好生活的期待，一定能在我們手中一步步變成現實。

習近平主席常常說，一分部署，九分落實。接下來，讓我們雙方一起擼起袖子加油幹，風雨無阻向前行！

本文獲聯合早報授權轉載

