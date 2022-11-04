美國中期選舉︱前瞻：10議席恐翻盤　民主黨失參議院控制？

下周二（8日），美國將迎來中期選舉，這場選舉雖與總統之位無關，惟其結果卻大大影響到總統拜登（Joe Biden）未來兩年的施政，同時有可能改變美國當前的政治形勢，故備受各界關注。本文將重點介紹10個有機會翻盤的參議院議席，以及6個關鍵的州份。



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傳統上，中期選舉被視為對現任總統過去兩年執政的一場「全民公投」。過去兩年，拜登所屬的民主黨以「聯邦三連勝」（federal trifecta）控制着白宮和參眾兩院，而參考過往歷史來看，這個情況大有機會在是次中期選舉中受到一定的挫折。

目前，美國國會兩院均由民主黨控制。不過，由於優勢十分輕微，故共和黨要在這次選舉中翻盤難度並不算大。首先是在參議院中，民主黨和共和黨的議席以50對50持平（民主黨雖只佔48席，但2名獨立派參議員和民主黨抱團）。由於民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）兼任參議院議長，在參議院投票出現僵局時，她可以投出關鍵的一票，使民主黨仍保有最終的微弱優勢。

美國國會兩院現時均由民主黨控制。(Getty)

至於眾議院，民主黨現時佔220個議席、共和黨則佔212個議席，另有3個議席空缺，民主黨僅較共和黨多8個議席，這也是自1955年以來兩黨差距最小的一屆。

有分析認為，民主黨或許能保住對參議院的控制。因為在今年重選的35個參議院席位中，20個屬於共和黨、14個屬於民主黨，還有1個空置議席。對兩黨而言，保住現有議席顯然是重中之重，但的確有部分席位很有翻盤可能。

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現時，最有機會翻盤的10個參議院議席，情勢簡述如下：

1/ 賓夕法尼亞州的一席：共和黨參議員圖米（Pat Toomey）退休，目前民主黨候選人費特曼（John Fetterman）與共和黨候選人奧茲（Mehmet Oz）勢均力敵

2/ 內華達州的一席：該州受疫情重創，經濟問題不利現任民主黨參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）連任。據最新的民意調查，馬斯托與共和黨的挑戰者Adam Laxalt的支持度旗鼓相當。

3/ 喬治亞州的一席：共和黨候選人沃克（Herschel Walker）身陷迫女性墮胎的醜聞指控，惟這似乎未有為其與現任民主黨參議員沃諾克（Raphael Warnock）的競爭造成太大的影響。

4/ 威斯康星州的一席：作為2020年拜登獲勝的州份中唯一競選連任的共和黨參議員，約翰遜（Ron Johnson）與民主黨的Mandela Barnes現時仍「叮噹馬頭」。

5/ 亞利桑那州的一席：最新的民調顯示，現任的民主黨參議員凱利（Mark Kelly）與共和黨對手Blake Masters的差距在縮小，後者獲得特朗普的超級政治行動委員會（Super PAC）的支援，並在只有１%支持率的自由意志黨（Libertarian）候選人Marc Victor退選後獲得利好。

6/ 北卡羅萊納州的一席：共和黨參議員伯爾（Richard Burr）退休，民主黨的Cheri Beasley與共和黨的Ted Budd目前勢均力敵，參議院多數黨政治行動委員會在今秋增加該州的支出，反映了民主黨確有翻盤的機會。

7/ 新罕布什爾州的一席：本屆最有驚喜的翻盤一席，現任民主黨參議員Maggie Hassan的對手，由勁敵共和黨州長蘇努努（Chris Sununu）去年底決定不參選後，由退休陸軍準將博爾杜克（Don Bolduc）所取代，惟Hassan的選舉廣告的言論或令其籌款優勢消失殆盡，選情更見不明朗。

8/ 俄亥俄州的一席：共和黨參議員波特曼（Robert Portman）退休，俄亥俄州在2020年前都是搖擺州，但現在越來越紅，共和黨候選人凡斯（J.D. Vance）本應有很大的優勢，惟其民主黨的對手Tim Ryan擁有巨大的籌款優勢，兩人的民調結果相若。

9/ 佛羅里達州的一席：共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）受到民主黨眾議員戴明斯（Val Demings）的強力挑戰，後者因豐富的執法經驗而獲得不少支持。

10/ 科羅拉多州的一席：民主黨參議員貝內特（Michael Bennet）習慣激烈的競爭，由於拜登在該州的優勢不大，在現時的美國社會環境下共和黨要翻盤不是沒有可能。

佛羅里達共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）是其中一個有機會翻盤的議席。(Getty)

還有六大關鍵州份

在今次的中期選舉中，還有6個關鍵州份值得關注，其中包括5個拜登於2020 年翻盤的州份，如亞利桑那州、佐治亞州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州，另外再加上內華達州。這些州份之所以關鍵，原因在於擁有多個關鍵種族，他們將決定參議院、眾議院和州政府的控制權。而且，這些州的選舉結果，日後還將進一步影響到全州以至全美的墮胎權、經濟政策、教育和氣候危機等問題，影響絕對不容小覷。以下逐一介紹這六大州份：

亞利桑那（Arizona）

2020年，拜登成為自1996年克林頓（Bill Clinton）贏得該州以來另一位贏得該州的民主黨總統候選人，也是70多年來兩位贏得這個州的民主黨總統候選人。據最新票站調查顯示，亞利桑那州的最關鍵的將是拉丁裔選民，他們於兩年前佔該州選民人口的19%，當時拜登贏得了他們61%的選票。民主黨這次需要在馬里科帕縣（Maricopa County）表現出色，才能保住參議院席位並翻轉州長職位。

不過，該縣主要是白領，擁有龐大的高科技經濟體，歷史上一直傾向於共和黨，近年來才向民主黨傾斜。

亞利桑那是其中一個關鍵州份，圖為該州的威肯勃格(Wickenburg)。(Getty)

喬治亞州（Georgia）

拜登於兩年前的總統大選中贏得喬治亞州，成為自1992年克林頓以來首位贏得該州選舉團選票的民主黨人，亦是1960年代以來唯一一次民主黨總統候選人贏得該州。過去兩屆選舉，這個州的形勢均相當接近，今年的情況也一樣。值得留意的是，假如民主黨的Stacey Abrams獲勝，她將成為美國歷史上第一位女性黑人州長。

密歇根州（Michigan）

兩年前，拜登以不足15.5萬票的優勢贏得了密歇根州。該州的最大看點集中在州長競選上，Tudor Dixon希望自己對特朗普的支持，將有助於該州重投共和黨的「懷抱」。民主黨則希望透過墮胎權問題，提高他們的基本選民的投票率。以目前的形勢，民主黨必須在底特律地區的縣裏表現出色，並盡量在親民主黨的地區如Ann Arbor和Lansing取得更多優勢；而共和黨相信會在該州的西部和北部表現良好。

內華達州（Nevada）

從1980年至2012年，該州均投票予每一位總統選舉獲勝者，直至2016年希拉里（Hillary Clinton）勝出為止，到2020年投票給拜登後才回恢此一趨勢。該州最主要的議題是如何從備受疫情嚴重打擊的旅遊業中恢復過來。總體形勢而言，全州範圍的競爭相當激烈，共和黨通常在人口稀少的農村縣表現最好，而拉斯維加斯和克拉克縣（Clark County）周邊社區則傾向於民主黨。

民主黨在藍領為主的密爾沃基（Milwaukee）獲最多支持，圖為11月3日民主黨候選人Mandela Barnes與支持者見面。(Getty)

賓夕法尼亞州（Pennsylvania）

該州過去多屆均支持民主黨，除了2016年特朗普以微弱優勢勝出，2020年拜登再次將賓夕法尼亞州重新推回民主黨之列。賓夕法尼亞州的民主黨基地位於費城和匹茲堡（Pittsburgh）市區，而共和黨人則在該州更偏遠的中部地區佔有優勢。費城郊區一直在向民主黨人傾斜，而該州西部和東北部的共和黨人則表現有所改善。

威斯康星州（Wisconsin）

2020年，拜登在特朗普以微弱優勢於2016年贏得該州後，再次以不足一個百份點的差距翻盤。特朗普的當年的勝利，打破了民主黨總統候選人的長達7次的選舉連勝紀錄。目前，威斯康星州是美國分裂最嚴重的州份之一。民主黨從歷史上藍領為主的密爾沃基（Milwaukee）和首府麥迪遜（Madison）獲得最多的支持，共和黨則扎根於密爾沃基較富裕的北部和西部郊區，以及威斯康星州中部人口較少的縣。

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