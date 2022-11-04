美國中期選舉｜拜登「最後拉票」首站新墨西哥州　籲年輕人投票

美國總統拜登到西部繼續他的助選行程，呼籲年輕選民出來投票。拜登強調他的學生貸款減免政策，並抨擊石油公司推高油價，在中期選舉最後幾天，試圖將此次選舉轉變為對共和黨的一次公投，呼籲選民捨棄共和黨，投他一票。



英媒報道，拜登星期四（11月3日）在新墨西哥州說，他推動的學生貸款減免政策和為新墨西哥州提供的免費讀大學計劃，旨為鼓勵年輕人掌握技能，以在現代經濟中保持競爭力。

拜登在那裏的三天助選活動從新墨西哥州最大城市阿爾伯克基開始，他告訴當地社區學院的學生，他取消了數以十億美元計的學生債務。

民調顯示，民主黨籍的新墨西哥州州長米歇爾・格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）的支持率領先共和黨籍挑戰者、前電視氣象報道員隆切迪（Mark Ronchetti）約六個百分點。

拜登過後越過里奧格蘭德河，在新墨西哥州第二個眾議院競選集會上講話。共和黨籍眾議員赫雷爾（Yvette Herrell）正面對民主黨籍挑戰者瓦斯奎茲（Gabe Vasquez）的激烈競爭。

石油和天然氣行業是新墨西哥州的熱點競選議題。拜登重申了他最近對化石燃料公司的批評，他指責石油公司發戰爭財，助長汽油價格居高不下。

美國中期選舉11月8日舉行。據《紐約時報》報道，至今已有超過3200萬美國選民已完成提前投票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

