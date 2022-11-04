2022全球城市綜合排名：北京重返五甲　香港排名第十

全球權威的城市評價體系「科爾尼全球城市指數」近日發布，北京在「全球城市綜合排名」（2022 Global Cities Report）排行榜中再次躋身前五。

美國顧問公司科爾尼（A.T. Kearney）發布的「科爾尼全球城市指數」包括《全球城市綜合排名》（Global Cities Index，GCI）和《全球城市潛力排名》（Global Cities Outlook，GCO），兩個榜單分別評估當前世界頂級城市的表現和未來城市的發展潛力。

科爾尼全球城市綜合排名旨在量化一個城市吸引、留住和促進全球資本、人才和創意流動的能力，圍繞商業活動、人力資本、訊息交流、文化體驗和政治事務五個維度評估當前全球最具競爭力的城市。

2022年《全球城市綜合排名》（Global Cities Index，GCI）

在今年發布的全球城市綜合排名中，紐約、倫敦、巴黎、東京均繼續穩坐前四席（排名與2021年一樣），北京則位列第五。此前，在2020年發布的「科爾尼全球城市指數」中，北京城市排名從第九攀升至第五，2021年被洛杉磯超過，由第五降至第六。香港排名第十。

科爾尼公司合夥人、「科爾尼全球城市指數」國際專家與中國區負責人周鵬遠接受中國媒體採訪時稱：「再次進入前五，表明北京這座城市在應對挑戰時擁有強大的韌性。」

2022年《全球城市潛力排名》（Global Cities Outlook，GCO）

在全球城市潛力排名首30大中，兩岸三地排名最前的城市的台北（第十四位）、然後是深圳（第十五位）、廣州（第二十六位）、北京（第二十七位），上海排第三十。