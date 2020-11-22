2020全球城市綜合排名：北京超香港躍居第5　前5名13年來首度更迭

美國顧問公司科爾尼（A.T. Kearney）近日發布《2020全球城市指數報告》，包括「全球城市綜合排名」和「全球城市潛力排名」。 今年是紐約連續第4年保持全球城市綜合排名榜首，其次是倫敦、巴黎和東京。北京從去年的全球第9名躍居第5名，香港則下滑1個名次，位居第6。這也是自2008年第一期報告發布以來，前5名城市首次發生排名更迭。

這份報告認為，北京的排名上升重要原因是其在創業創新領域的突出表現，是社會穩定性、人力資本投入和創新創業水平提高的共同作用。

北京從第9名躍居前5。（資料圖片）

根據這份報告，「全球城市綜合排名」第7至10名分別是洛杉磯、芝加哥、新加坡和華盛頓特區。除北京外，在內地其他一線城市中，上海躍升至全球第12名，排名上升7名；深圳上升4名；廣州上升8名，主要在人力資本和文化體驗維度有所提升。

南京、杭州、青島、成都、重慶等「新一線」城市排名也顯著提升。杭州繼2019年首次進入百強後，2020年上升了9名，位居82名。成都排名提升2位，位列87位。西安上升9位，首次進入前百強城市；南京維持第86名。

在全球城市綜合排名中，城市群的力量得到凸顯。在發布會上，科爾尼公司董事、科爾尼區域發展課題專家周鵬遠介紹道，今年是首次中國長江三角洲城市群中上海、南京、杭州、蘇州4個城市均進入排名前100，「如果再加上同樣入榜的無錫和寧波，那麼也就是長三角6個城市都在全球前100的榜單」，這使得長三角城市群成為全球入圍數量最多的城市群，充分反映了長三角城市群的整體競爭優勢。

倫敦蟬聯全球城市潛力排名榜首。圖為倫敦馬拉松活動。（FB@London Marathon）

「全球城市潛力排名」前十名則分別為倫敦、多倫多、新加坡、東京、巴黎、慕尼黑、阿布扎比、斯德哥爾摩、阿姆斯特丹、都柏林。雖然倫敦仍居榜首，但其他大多數城市的排名都發生了較大變化，比如多倫多排名上升9位，躍居第2名。東京排名上升兩位，現居第4名。阿布扎比排名上升13位，躍居第7名。

報告指，潛力城市排名的上升都得益於其在治理和經濟發展方面的長期投入，特別是中國和中東城市，它們正在快速追趕歐洲和北美城市。

報告認為，和全球城市綜合排名相比，全球城市潛力排名的結果變化更大，揭示了在日益變化的環境下，城市全球地位和未來前景的激烈競爭與區域性分化特徵。

（澎湃新聞）