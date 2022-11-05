美國中期選舉｜特朗普拜登之外仲有得揀？有人擬推「2024新玩法」

正當美國中期選舉將至，總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump）盛傳將宣布逐能2024，中間派組織「無標籤」（No Labels，暫譯）默默動員，望在2024總統大選為選民提供一個拜登與特朗普之外的替代選項。



福斯新聞網11月3日引述「無標籤」聯合執行長懷特（Margaret White）稱，來自全國各地的組織成員中，大部分人均認為無法在兩個兩極的總統候選人間作出選擇，所以決定開始研究推出兩黨團結票（Unity Ticket）的必要性，以及勝選途徑。

為取得選舉權，「無標籤」目前已在全美50個州及華盛頓特區收集到150萬份連署，更已募得逾4200萬美元行動資金，距離目標7000萬美元只餘不足40%。

「無標籤」強調，未有為團結票物色特定人選，亦未開展競選活動。但政界有傳部份政治溫和派正注視「無標籤」舉動，其中包括民主黨參議員曼欽（Joe Manchin），共和黨麻省州長貝克（Charlie Baker）以及馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）。

皮尤研究中心（Pew Research Center）一份民調報告顯示，不認可共和黨的受訪者達61%，不滿民主黨者達57%。約25%受訪者對兩黨均抱負面看法，大幅拋離1994年調查得出的6%。