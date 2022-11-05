媒體：Elon Musk收購後Twitter或失去上百萬用戶

著名雜誌《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）援引研究公司Bot Sentinel報道稱，自從被馬斯克（Elon Musk）收購後，Twitter（推特）至今可能已失去上百萬的用戶。



俄羅斯衛星通訊社11月4日引述報道稱，Bot Sentinel公司認為，近87.7萬名用戶已經取消帳號，49.7萬名用戶在10月27日至11月1日停用帳號」。

據悉， Bot Sentinel公司根據對收購前後的用戶帳號對比以及外推法做出的以上結論。

報道稱，「從10月27日至11月1日，《麻省理工科技評論》發現他們關注的11535個帳號已經註銷，6824個帳號停用。這在Bot Sentinel公司關注的賬號總數中佔0.59%」。

而馬斯克收購前一週，只有5958個帳號由於各種原因停用。

報道還指出，Twitter目前擁有近2.37億個用戶。

Bot Sentinel公司認為，人們註銷賬號是抗議富豪馬斯克收購社交媒體。停用賬號則是與大量用戶想試探易主後Twitter如何修改規則而表達的不滿有關。

馬斯克 10月底以440億美元完成Twitter的收購。他承諾限制內容審核，支持言論自由，成立內容審核委員會。審核委員會成立前，不會有重大的內容決定或賬戶恢復決定或賬戶恢復。