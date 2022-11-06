日本擬放寬軍備出口　二手戰車、飛彈或免費贈亞洲國家

日本政府傳出正考慮放寬自衛隊曾使用的二手軍備出口條件，可能將原先禁止供應海外的戰車及飛彈列入援助項目，且考慮無償提供給亞洲國家，以求在中國擴張軍事力量之下加強防衛合作。



《日本經濟新聞》披露，日本預定年底修訂的《國家安全保障戰略》將明確寫入放寬軍備轉移海外的方針，且有必要修改現行的「防衛裝備轉移三原則」方針及《自衛隊法》，目標在2023年內完成。

日本政府2014年敲定防衛裝備轉移三原則，部分放寬此前原則上禁止輸出的選項，但僅災難救助、運輸、警戒、監視及掃雷等為目的的軍備可出口至共同開發國以外國家。

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接著在2017年，日本《自衛隊法》修法通過，允許將二手軍備免費或低價轉讓給需要救災或情蒐的國家，近年也陸續和6個亞洲國家簽訂《防衛裝備品暨技術轉移協定》，包括印度、越南、泰國、印尼、馬來西亞及菲律賓。

另外，因防衛裝備轉移三原則禁止提供軍備給紛爭當事國，烏俄戰爭爆發後，日本政府則以特例方式，向烏克蘭提供防彈背心及頭盔等非攻擊型裝備。三原則修正通過後，提供這類無攻擊力裝備將不再需要特例。

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