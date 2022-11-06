盟友現「烏克蘭疲勞」？美國傳勸澤連斯基：釋出不反對和談訊息

《華盛頓郵報》報道，知情人士透露，美國拜登政府私下鼓勵烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）和其他領導人釋出不反對與俄羅斯談判的訊息，並放棄其之前所持，除非俄國總統普京下台，否則不會參與和談的公開立場。



這些知情人士表示，美國官員的要求並非旨在逼烏克蘭上談判桌，而是企圖確保其他國家繼續支持基輔政府，這些國家面對擔憂這場戰爭可能打好幾年，而不願長期支助烏克蘭的選民。

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這顯示拜登政府對烏克蘭的立場極其複雜，美國官員公開承諾，不管戰爭打多久，都會以巨額援助支持烏克蘭到底，但私下又希望能找到結束戰爭的解決方案，這場戰爭已對全球經濟造成懲罰性損失，並引起核戰的憂慮。

儘管到目前為止，美國官員認同烏克蘭官員的看法，研判普京沒有認真想和談，但美國官員承認，澤連斯基拒絕與普京談判的態度，已在歐洲、非洲和拉丁美洲部分地區引起憂慮，這些地區對戰爭造成的糧食和燃料短缺感受最深。

一名美國官員說，「我們的一些夥伴確實出現烏克蘭疲勞（Ukraine fatigue）」。在美國，民調顯示共和黨人對於持續以目前的規模軍援烏克蘭的支持度降低，意味在期中選舉後，白宮若要繼續以冷戰以來的最高年度軍援金額支持烏克蘭，可能遭到國會抗拒。

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