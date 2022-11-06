科索沃及塞爾維亞車牌爭議持續　科境內塞族人辭去公共機構工作

有主權爭議的科索沃（Kosovo）和塞爾維亞（Serbia）因科方要求在科的塞爾維亞族人更換車牌而引起爭端。科索沃境內的塞族人11月5日宣布會辭去他們在政府及公共機構的工作，以抗議科政府的做法。



科索沃政府規定，科索沃境內的塞族人須在11月1日前，將由塞爾維亞發出的車牌，更換成科索沃發出的車牌。塞爾維亞發出的車牌印有KM字樣，它代表有領土爭議的科索夫斯卡－米特羅維察（Kosovska Mitrovica）地區 ; 而科索沃發出的車牌依照歐盟標準，印有RKS字樣，它代表「科索沃共和國」。

科索沃政府的規定令境內的塞族人不滿。一名塞爾維亞族警官拒絕就更換車牌問題向當地塞族人發出書面警告，因此被解僱。

在科索沃的塞族政黨科索沃和梅托希亞塞族黨（Serb List）11月3日表示，他們會考慮退出科索沃的所有公共組織，以表達對政府的不滿。

科索沃社區和返回部長、塞族的拉基奇（Goran Rakic）11月5日指，他會因車牌爭議而辭職。他說為科索沃政府、警方和法院工作的塞族人也會辭去工作。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）11月5日發聲明表示，科索沃塞族人退出科索沃公共機構，並不是解決當前爭端的辦法。他指此舉有可能會進一步加劇當地的緊張局勢。他說已與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）及科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti）對話。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）11月6日稱，由於科索沃地區局勢緊張，武契奇已取消所有外訪行程。武契奇11月5日在社交媒體上稱：「我們不會從負責任的和平與穩定政策後退。」

科索沃在2008年宣布從塞爾維亞獨立，但後者一直拒絕承認，歐盟指解決有關問題是兩國加入的前設條件之一。雙方關係從7月底開始進一步緊張，科索沃政府當時宣布，塞爾維亞的身份證及車牌將無法在當地使用，惹來住在科索沃北部的塞族人不滿。