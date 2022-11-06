COP27︱聯合國氣候峰會開鑼　富國對窮國賠償問題成焦點

撰文：聯合早報
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聯合國第27屆氣候變化大會（COP27）星期天（11月6日）正式在埃及沙姆沙伊赫市（Sharm el Sheikh）開幕，有關富國對窮國作出氣候賠償的問題成為焦點。

英媒報道，各國代表將在全體會議開幕式上通過會議議程，正式開啟為期兩週的談判進程，但所有目光都集中在富國是否同意將賠償問題，正式列入議程。

逾130國的外交官將在COP27會議上，推動建立一個專門的損失和損害融資機制。

在上一屆氣候峰會上，富國拒絕設立損失和損害融資機構的提議，轉而支持進行為期三年的新對話，以解決資金問題。

目前，解決氣候損失的會議已列入臨時議程，決策者星期天（6日）將決定是否將該議題列入正式議程。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）星期六（5日）警告，發達國家和發展中國家之間日益加深的鴻溝已使氣候談判陷入困境，富裕國家必須藉此機會與窮國簽署一項歷史性協定，否則世界無法避免災難局面，因為「按現在的情況，我們注定要完蛋」。

古特雷斯表明，全球正接近臨界點，一旦發生氣候崩潰，所造成的損害將不可逆轉。

牙買加經濟增長部長薩穆達（Matthew Samuda）說：「我希望它（議題）能被列入議程，許多國家的立場有所軟化……一年或兩年前，這些國家不願意支持它。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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