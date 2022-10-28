英國首相辛偉誠決定不出席聯合國氣候變化大會

英國唐寧街（Downing Street）首相府10月27日表示，新上任的首相辛偉誠（Rishi Sunak）不會出席11月在埃及舉行的聯合國氣候變化大會（COP27）。



英國廣播公司（BBC）報道，首相府發言人稱辛偉誠以應對其他迫切的本土事務，包括準備秋季預算為由，缺席COP27，改派由即將卸任的COP26主席岑浩文（Alok Sharma）及其他官員代為參加。

該發言人否認有關安排反映政府無意解決氣候變化問題，強調仍然承諾實現零排放及領導國際及本地應對氣候變化的行動，而且英國一直推動其他國家達致零排放。不過在野工黨批評，辛偉誠的做法是在領導氣候問題上的一大錯誤。

辛偉誠上台前，上任首相卓慧思（Liz Truss）表示會出席COP27，她同時在9月宣布審視英國在2050年達成零碳排放的目標。而辛偉誠去年擔任財相時，則與時任首相約翰遜一同參加COP26。

至於今屆的聯合國氣候變化大會，美國總統拜登（Joe Biden）表示計劃參與，中國則未決定會否派高層到場，而本身非常關注環保問題的英王查理斯三世（King Charles III）在聽取卓慧思意見後，決定不會出席。