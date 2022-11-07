Twitter未註明的冒名賬號將停權「藍剔新政」美國中期選舉後生效

全球首富、Twitter新行政總裁馬斯克（Elon Musk）稱未註明是冒用他人身份者的Twitter賬號將被永久停用。



英媒報道，馬斯克星期天（11月6日）在Twitter上宣布，冒用他人身份的Twitter用戶，如果沒有在賬號中明確註明這是一個戲仿（parody）賬號，Twitter將在沒有預先警告的情況下永久關閉這些賬號。

馬斯克在另一條推文中說，過去Twitter在暫停賬號前會發出警告通知，但由於Twitter正忙於廣泛驗證系統事務，將不會再預先發出警告，也不會給予任何用戶豁免。

馬斯克說：「這將是註冊『Twitter藍色』（Twitter Blue）驗證月費的條件。」他還說，給賬號改名將導致用戶暫時失去Twitter藍色驗證標記（藍剔）。

Twitter5日更新了在蘋果應用程式商店提供的Twitter應用程式，開始對下載Twitter應用者徵收8美元的Twitter「藍剔」。這是馬斯克收購它後對公司進行的一次重大調整。

《紐約時報》6日稱，Twitter向用戶徵收驗證月費的計劃，將推遲至美國中期選舉之後才生效。現在距離美國中期選舉投票日不到48小時，這次選舉攸關美國總統拜登所屬的民主黨能否繼續控制國會參眾兩院。

Twitter沒有立即對《紐約時報》的報道作出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

