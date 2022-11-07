COP27︱聯合國：全球暖化持續加劇　過去8年有紀錄以來最熱

聯合國第27屆氣候變化大會（COP27）11月6日正式開幕。聯合國世界氣象組織（WMO）會上發表報告指出，過往8年是有紀錄以來最熱，警告氣候變化正逼近臨界點，恐引發全球災難。



《衛報》報道，報告指2022年的全球平均氣溫比工業革命前高出約1.15℃，而受拉尼娜現象（La Niña）影響，過去兩年的全球氣溫已低於應有水平，當轉為厄爾尼諾現象（El Niño）後，氣溫將會急升，將全球暖化推向高峰。

報告發現，包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等溫室氣體在大氣中的佔比升至歷來最高；海平面上升速度比30年前高出一倍，海洋溫度持續上升；冰川融化加速，格陵蘭冰山山頂首次錄得降雨而非降雪記錄、南極海冰面積下降到有紀錄以來最低水平。

報告指全球暖化引發極端天氣已在近年造成嚴重災害。今年巴基斯坦洪災導致1700人死亡、790萬人流離失所，東非歷時最長的旱災令1800萬人陷入饑荒，北半球出現異常熱浪，中國熱浪有史以來最長、英國首次錄得逾40℃高溫、多條歐洲河流水位下降到極低水平。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，各國在《巴黎協定》中商定，將全球升溫限制在1.5℃的目標現在已「幾乎不可能實現」，冰川會持續融化，而海平面上升將長期威脅數百萬沿海及低地國家的居民。他又指，對氣候變化責任最小的人們很多時候都受害最深。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）指，全球溫室氣體排放量仍急劇增長，將不可逆轉地把氣候推向混亂，呼籲各國採取即時行動。